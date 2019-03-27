Напряжение контактной сети – 27500 вольт.

Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напряжение. Не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений, не прикасайтесь к токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов.

Под действием напряжения может произойти поражение электрическим током как внешних, так и внутренних органов человека. К самым тяжелым последствиям приводят поражения нервной, дыхательной и сердечнососудистой систем.

Помните: опасность поражения электрическим током при таком высоком напряжении возникает в зоне 2-х метров до токоведущих конструкций, а не только при непосредственном прикосновении к ним.

Крайне опасно:

— делать набросы на провода

— влезать на опоры линий электропередачи

— подходить и брать в руки оборванные провода

— открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях

Нельзя касаться железобетонных опор линии электропередач. Они могут находиться под шаговым напряжением. Как правило, на электроустановках нанесены предупредительные специальные плакаты. Все эти плакаты предупреждают человека об опасности поражения электрическим током, и пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать их недопустимо.

Не поднимайтесь на крыши вагонов, на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных линий.

Не прикасайтесь к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и воздушных линий передачи.

Не приближайтесь к оборванным проводам.