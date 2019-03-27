19 сентября 2017 года принят Указ Президента Республики Беларусь N 337 « О регулировании деятельности физических лиц ». Указ принят в целях стимулирования деловой активности, создания условий для самозанятости граждан путем расширения перечня видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, и максимального вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность.

Физические лица, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, вправе без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей осуществлять следующие виды деятельности:

— реализация потребителям товаров (работ, услуг) при осуществлении следующих видов деятельности;

— реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции;

— реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);

— видеосъемка событий;

— деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой;

— деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность;

— деятельность по письменному и устному переводу;

— деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;

— кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора;

— музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;

— нанесение аквагрима;

— настройка музыкальных инструментов;

— оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота;

— парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру;

— предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста;

— производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов потребителя;

— работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий;

— разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере;

— распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;

— ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов потребителя;

— ремонт часов, обуви;

— ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий;

— репетиторство;

— сборка мебели;

— стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги;

— упаковка товаров, предоставленных потребителем;

— услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных;

— уход за взрослыми и детьми;

— фотосъемка, изготовление фотографий;

— чистка и уборка жилых помещений;

-штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов.

До начала осуществления планируемой деятельности необходимости представить в налоговый орган по месту регистрации уведомление произвольной формы с обязательным указанием видов деятельности, которыми физическое лицо предполагает заниматься, а также периода и места осуществления деятельности.

Уведомление может быть представлено в налоговый орган лично физическим лицом, направлено почтой, в электронном виде или через «Личный кабинет плательщика» на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь http://www.portal.nalog.gov.by. Такое уведомление физическому лицу необходимо подавать либо за каждый месяц, либо за период, включающий несколько месяцев, либо за календарный год, в которых будет осуществляться деятельность, до ее начала.

Уплата единого налога производится до начала осуществления деятельности и только за те месяцы, в которых осуществляется деятельность. Размер единого налога будет зависеть от того, каким видом деятельности вы хотите заниматься и в каком населенном пункте.

За более подробной информацией можно обратиться в инспекцию Министерства по налогам и сбором Республики Беларусь по Смолевичскому району по телефону: (801776) 54-209.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району.