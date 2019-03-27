Возможность строительства жилья для военнослужащих прорабатывается в Бресте

Вопросы строительства жилья для военнослужащих в порядке долевого участия с господдержкой прорабатываются в Бресте, Слуцке и Минске. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил - начальник штаба тыла Министерства обороны Александр Панферов, передает корреспондент БЕЛТА.



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Обеспечение военнослужащих жильем осуществляется по двум направлениям: обеспечение служебными жилыми помещениями и строительство частного жилья. "На различных этапах строительства и формирования находятся 4 ЖСПК на 6 жилых домов. На стадии формирования три дома - в Мачулищах, Борисове, Боровлянах. Прорабатываются вопросы строительства жилья для военнослужащих в Бресте, Слуцке и Минске", - сказал Александр Панферов. Проработка строительства жилья в порядке долевого участия с господдержкой идет и в Барановичах.

Знаковым для Вооруженных Сил событием стало завершение строительства военного городка "Ворняны" в Островецком районе. В истории Вооруженных Сил независимой страны это первый проект, подобного масштаба, реализованный с нуля, отметил Александр Панферов. Размещенный там зенитный ракетный полк получил современную инфраструктуру, полностью покрывающую потребности личного состава.

Александр Панферов отметил и важность "Спортивно-стрелкового комплекса имени маршала С. К. Тимошенко" в военном городке "Уручье" - он будет активно задействован во время проведения II Европейских игр.