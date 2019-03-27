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30 марта работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
28.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
30 марта работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
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30 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Якубовский Николай Сергеевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.
30 марта 2019 года с 09.00. до 12.00. пройдет «прямая телефонная линия» с заместителем главы администрации Ленинского района г. Бреста Козлович Светланой Ивановной. Вопросы можно задавать по телефону: 21-06-12.
30 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Шевердин Алексей Владимирович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.
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30 марта работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
30 марта работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 30 марта 2019 года с 9.00 до 12.00...
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