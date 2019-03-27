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На б.Космонавтов в Бресте появилась отдельная полоса для общественного транспорта

28.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Внимательные читатели БрестСИТИ заметили, что на участке бульвара Космонавтов от улицы Мицкевича до Орджоникидзе появился знак 5.9.1. — Полоса для маршрутных транспортных средств.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64718.php

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Заканчивается она в районе остановки перед «Газоаппаратом».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64718.php

На б.Космонавтов в Бресте появилась отдельная полоса для общественного транспорта

Если не ошибаемся, это первый участок дороги в Бресте, где для маршрутных транспортных средств планируют выделить отдельную полосу.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64718.php

На б.Космонавтов в Бресте появилась отдельная полоса для общественного транспорта

Сейчас движение по одной стороне дороги перекрыто (до 7 апреля).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64718.php

На б.Космонавтов в Бресте появилась отдельная полоса для общественного транспорта

Движение о обоих направлениях осуществляется по правой стороне.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64718.php

На б.Космонавтов в Бресте появилась отдельная полоса для общественного транспорта

 
Теги: Брест
 
 
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  Внимательные читатели БрестСИТИ заметили, что на участке бульвара Космонавтов от улицы Мицкевича до Орджоникидзе появился знак 5.9.1. — Полоса для маршрутных...
 
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