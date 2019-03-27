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На б.Космонавтов в Бресте появилась отдельная полоса для общественного транспорта
28.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Внимательные читатели БрестСИТИ заметили, что на участке бульвара Космонавтов от улицы Мицкевича до Орджоникидзе появился знак 5.9.1. — Полоса для маршрутных транспортных средств.
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Заканчивается она в районе остановки перед «Газоаппаратом».
Если не ошибаемся, это первый участок дороги в Бресте, где для маршрутных транспортных средств планируют выделить отдельную полосу.
Сейчас движение по одной стороне дороги перекрыто (до 7 апреля).
Движение о обоих направлениях осуществляется по правой стороне.
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Внимательные читатели БрестСИТИ заметили, что на участке бульвара Космонавтов от улицы Мицкевича до Орджоникидзе появился знак 5.9.1. — Полоса для маршрутных...
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