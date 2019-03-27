Внимательные читатели БрестСИТИ заметили, что на участке бульвара Космонавтов от улицы Мицкевича до Орджоникидзе появился знак 5.9.1. — Полоса для маршрутных транспортных средств.



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Бресте появилась отдельная полоса для общественного транспорта" alt="На б.Космонавтов в Бресте появилась отдельная полоса для общественного транспорта">



Заканчивается она в районе остановки перед «Газоаппаратом».



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Если не ошибаемся, это первый участок дороги в Бресте, где для маршрутных транспортных средств планируют выделить отдельную полосу.



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Сейчас движение по одной стороне дороги перекрыто (до 7 апреля).



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Движение о обоих направлениях осуществляется по правой стороне.



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