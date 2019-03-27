В Беларуси намерены расширить «полномочия» дорожных камер

Перечень нарушений ПДД , которые могут фиксироваться камерами, предлагается расширить.



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Об этом на пресс-конференции в Минске сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак. Что же смогут «замечать» дорожные радары?

Не только скорость

Сегодня стационарные камеры в Беларуси фиксируют только нарушения скоростного режима и правил остановки или стоянки. Однако в будущем их полномочия значительно расширятся.

В этом вопросе наша страна собирается перенимать зарубежный опыт. Например, российский, где радары замечают игнорирование сигналов светофора, требований разметки и прочее.

– Можно было бы отслеживать проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной или железнодорожного переезда, – отметил Андрей Рыбак. – То есть всё, что несет повышенный риск для безопасности дорожного движения...

Будет расширяться и сеть стационарных камер на дорогах. В прошлом году их количество в Беларуси достигло почти 500 штук. Однако уже тогда представители СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» говорили о необходимости удвоить эту цифру.

А что с техническим осмотром?

Тем временем завершена работа над проектом Указа об изменении платежей за участие в дорожном движении. Документ также расширит сферу применения дорожных радаров. Устройства будут отслеживать машины, владельцы которых игнорируют техосмотр и не вносят платежи за право участвовать в дорожном движении.

Документ может вступить в силу с апреля. Однако не факт, что с этого момента камеры начнут следить за ТО, а нарушители – получать «письма счастья». Ведь нужно еще согласовать ряд технических моментов. Это синхронизация баз данных МВД и Минтранса, а также – Минздрава и Минтруда, ведь закон учитывает льготы для людей с ограниченными возможностями и ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, проект Указа предполагал, что пошлина за выдачу разрешения на допуск к участию в движении «отвязывается» от техосмотра. А вносить ее можно будет не раз в год, как сейчас, а минимум раз в месяц.

Новое о правах

Готовят законодатели и другие новации. Среди них – новые правила сдачи практического экзамена в автошколах. В частности, курсанты смогут делать это на машинах с автоматической коробкой передач. При этом в права будет внесена соответствующая отметка.

Если курсант сдаст вождение только с АКП, то управлять машинами с «механикой» ему будет запрещено. Однако те, кто проходил испытание с МКП, по умолчанию смогут ездить и на «ручке», и на «автомате».

Ожидается, что эти и другие вопросы парламентарии рассмотрят в ходе весенней сессии.