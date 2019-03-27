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В Ляховичском районе водитель потерял прицеп и не заметил этого
28.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
В Ляховичском районе при невыясненных обстоятельствах от грузового автомобиля оторвался прицеп.
Ночью 28 марта в РОВД поступило сообщение о том, что на 455-м километре автодороги Р-43 возле деревни Мариново на обочине дороги в лесном массиве лежит перевёрнутый прицеп от грузового автомобиля.
Водитель с места ДТП скрылся, ведётся проверка.
Александр АНИКЕВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ
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В Ляховичском районе при невыясненных обстоятельствах от грузового автомобиля оторвался прицеп. Ночью 28 марта в РОВД поступило сообщение о том, что на 455-м...
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