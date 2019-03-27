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В Ляховичском районе водитель потерял прицеп и не заметил этого

28.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ляховичском районе при невыясненных обстоятельствах от грузового автомобиля оторвался прицеп.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64716.php

В Ляховичском районе водитель потерял прицеп и не заметил этого

Ночью 28 марта в РОВД поступило сообщение о том, что на 455-м километре автодороги Р-43 возле деревни Мариново на обочине дороги в лесном массиве лежит перевёрнутый прицеп от грузового автомобиля. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64716.php

В Ляховичском районе водитель потерял прицеп и не заметил этого

Водитель с места ДТП скрылся, ведётся проверка.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64716.php

В Ляховичском районе водитель потерял прицеп и не заметил этого

Александр АНИКЕВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ 

 
 
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  В Ляховичском районе при невыясненных обстоятельствах от грузового автомобиля оторвался прицеп. Ночью 28 марта в РОВД поступило сообщение о том, что на 455-м...
 
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