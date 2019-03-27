Брестчан приглашают внести свой вклад в благоустройство города

Уважаемые жители Московского района г. Бреста! Наш район — это наш общий дом, и каждый из его жителей может проявить внимание и внести свой посильный вклад в его благоустройство.



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Весна - это та пора года, когда необходимо наведение порядка на своих и прилегающих территориях, особенно учитывая подготовку города к 1000-летнему юбилею.

Призываем всех руководителей предприятий и учреждений, председателей организаций застройщиков, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ, всех неравнодушных жителей района принять самое активное участие в наведении порядка на городских территориях. Горожане могут приложить силы к уборке дворов и подъездов, посадке цветов и зеленых насаждений, ремонту и окраске малых архитектурных форм.

Также напоминаем о действии решения администрации Московского района г. Бреста от 12.02.2019 № 91 «О закреплении территорий Московского района г. Бреста за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами для проведения работ по наведению и поддержанию порядка на земле, а также благоустройству, санитарной очистке и зимней уборке» и ответственности за несоблюдение санитарных норм по содержанию территорий.

Только общими усилиями мы сможем навести и поддерживать порядок в городе, районе и достойно встретить 1000-летний юбилей.