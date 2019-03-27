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В Яндекс.Деньгах появятся белорусские рубли

28.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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28 марта 2019 года. Яндекс.Деньги вводят новую услугу — мультивалютные счета и карты. Помимо рублей, пользователи сервиса теперь смогут хранить и расплачиваться 10 другими валютами. Среди них — белорусские рубли, тенге, доллары США, евро, фунты стерлингов, иены, юани, швейцарские франки, чешские кроны и польские злоты. За платежи с карты будет начисляться кэшбэк — Яндекс.Деньги первыми в России предложили такую возможность сразу для десяти валют.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64713.php

В Яндекс.Деньгах появятся белорусские рубли

Первое время новой возможностью сможет воспользоваться ограниченное число пользователей — чтобы попасть в тестовую выборку, нужно подать заявку. В дальнейшем мультивалютные счета станут доступны всем полностью идентифицированным пользователям сервиса.

Открыть счет в белорусских рублях или в любой другой валюте можно будет бесплатно. Чтобы тратить деньги с валютных счетов, потребуются карта Яндекс.Денег и подключение услуги «Мультивалютная карта». Если карты нет, ее можно выпустить на сайте сервиса. Если у пользователя несколько карт Яндекс.Денег, при подключении услуги все они разом станут мультивалютными. При оплате товаров и услуг белорусскими рублями пользователю не нужно будет переключаться между счетами — сервис сам поймет, какие деньги выбрать для расчета. Благодаря этому можно будет удобно и выгодно платить как в Беларуси, так и за границей. Кэшбэк за оплату покупок валютой начисляется так же, как за платежи в российских рублях — до 5 баллов за каждые потраченные 100 российских рублей (3,3 бел. рубля по текущему курсу Центробанка РФ). Сервис подсчитывает кэшбэк за валютные платежи по актуальному курсу на день покупки.

«Мы ожидаем, что мультивалютные карты Яндекс.Денег будут популярны у самых разных пользователей. Люди, живущие или отдыхающие за границей, будут комфортно чувствовать себя в любой стране, экономя на конвертации валют и не теряя времени на переключение между счетами. Пользователи, которые стремятся сэкономить, смогут получать кэшбэк баллами за оплату покупок со счета любой из доступных на сервисе валют», — говорит Алла Савченко, директор по продуктам Яндекс.Денег.

Всего в Яндекс.Деньгах зарегистрировано 46 млн кошельков, выпущено около 800 тыс. пластиковых и 17 млн виртуальных карт платежной системы Mastercard. Пластиковые карты Яндекс.Денег можно использовать для онлайн- и офлайн-платежей, в том числе с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay, а также для снятия наличных по всему миру. Идентифицированные пользователи могут снимать деньги без комиссии в любых банкоматах мира — до 300 бел. рублей за раз (без учета комиссии сторонних партнеров за конвертацию).

Чтобы пополнять кошелек и пользоваться всеми его возможностями, жители Беларуси должны пройти идентификацию в Яндекс.Деньгах. Для этого достаточно прийти с паспортом и заявлением в любое отделение БПС-Сбербанка или прислать данные через интернет-банкинг БПС-Сбербанка.

Пополнить кошелек в Яндекс.Деньгах можно через любые банки и платежные системы, которые работают с Единым расчетным информационным пространством Беларуси (ЕРИП). Оно объединяет 23 банка и более 15 тыс. точек приема наличных по всей стране: банкоматы, кассы, инфокиоски, платежные терминалы. Пополнить кошелек пользователи Яндекс.Денег могут наличными в любом из этих пунктов или через интернет-банкинг. Кроме того, положить средства на счет по-прежнему можно на сайте Яндекс.Денег с помощью банковской карты.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  28 марта 2019 года. Яндекс.Деньги вводят новую услугу — мультивалютные счета и карты. Помимо рублей, пользователи сервиса теперь смогут хранить и расплачиваться 10...
 
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