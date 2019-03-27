﻿ Акцию "Белая ромашка" ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом провели в Бресте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акцию "Белая ромашка" ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом провели в Бресте

28.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В 2019 году Всемирный день борьбы с туберкулезом проходит под лозунгом «Пора действовать». Всемирная организация здравоохранения призывает все заинтересованные ведомства, организации и сообщества, национальных и международных партнеров объединить силы для того, чтобы выявить и лечить всех заболевших и, в целом, делать все возможное для ликвидации туберкулеза.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64712.php

Акцию "Белая ромашка" ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом провели в Бресте

Инициативу Всемирной организации здравоохранения поддержали специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ, которые в рамках Дня борьбы с туберкулезом совместно с сотрудниками и волонтерами Брестской городской организации ОО «Белорусское Общество Красного Креста» провели акцию «Белая ромашка».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64712.php

Акцию "Белая ромашка" ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом провели в Бресте

Мероприятие проводилось с целью информирования населения о профилактике заболевания туберкулёзом, а также выявления заболевания и последующего успешного лечения.

На улице Советской, возле кинотеатра «Беларусь», 22 марта с 10.00. до 16.00. брестчане могли пройти обследование в передвижном кабинете компьютерной рентгенографической установки «Пульмоэкспресс». Данной диагностической услугой в этот день смогли воспользоваться 35 человек.

А всем желающим волонтеры ОО «Белорусское Общество Красного Креста» раздавали информационно-образовательные материалы о мерах профилактики туберкулеза и других аспектах здорового образа жизни.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В 2019 году Всемирный день борьбы с туберкулезом проходит под лозунгом «Пора действовать». Всемирная организация здравоохранения призывает все заинтересованные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Усик отказался от боя с Лебедевым и пояса WBA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика