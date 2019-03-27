В 2019 году Всемирный день борьбы с туберкулезом проходит под лозунгом «Пора действовать». Всемирная организация здравоохранения призывает все заинтересованные ведомства, организации и сообщества, национальных и международных партнеров объединить силы для того, чтобы выявить и лечить всех заболевших и, в целом, делать все возможное для ликвидации туберкулеза.



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Инициативу Всемирной организации здравоохранения поддержали специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ, которые в рамках Дня борьбы с туберкулезом совместно с сотрудниками и волонтерами Брестской городской организации ОО «Белорусское Общество Красного Креста» провели акцию «Белая ромашка».



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Мероприятие проводилось с целью информирования населения о профилактике заболевания туберкулёзом, а также выявления заболевания и последующего успешного лечения.

На улице Советской, возле кинотеатра «Беларусь», 22 марта с 10.00. до 16.00. брестчане могли пройти обследование в передвижном кабинете компьютерной рентгенографической установки «Пульмоэкспресс». Данной диагностической услугой в этот день смогли воспользоваться 35 человек.

А всем желающим волонтеры ОО «Белорусское Общество Красного Креста» раздавали информационно-образовательные материалы о мерах профилактики туберкулеза и других аспектах здорового образа жизни.