|
Зарплаты и производительность труда падают, безработица растет. Как белорусы пережили начало 2019-го
Реальные зарплаты белорусов, которые рассчитываются с учетом инфляции, растут в 8 раз быстрее, чем производительность труда. Тем временем в стране увеличивается число официальных безработных, а предприятия четвертый месяц подряд активнее увольняют работников, чем принимают. Зато белорусы стали охотнее идти в предприниматели. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как белорусы пережили начало 2019 года.
Предприятия четвертый месяц подряд активнее увольняют работников, чем принимают
Организации четвертый месяц подряд активнее увольняют, чем принимают работников. Так, в феврале на предприятиях отдали трудовые книжки 44 612 работникам, а взяли новичков на 0,5% меньше, следует из данных Белстата. Статистику подпортили такие сферы деятельности, как финансовая и страховая деятельность (-18,7%), услуги по временному проживанию и питанию (-16,1%), промышленность (-4,9%). Зато в такой сфере, как информация и связь, принялли в феврале на 54,2% больше, чем уволили.
Тем временем продолжает сокращаться число занятых в экономике: в феврале их было 4 миллиона 334,3 тысячи человек, а годом ранее — примерно на 10 тысяч больше.
В каком регионе сложнее всего найти работу?
На начало марта в Беларуси
Уровень зарегистрированной безработицы за февраль вырос в трех областях: в Брестской, Витебской, Могилевской (с 0,4 до 0,5%).
Производительность труда заметно упала, но по-прежнему существенно опережает рост зарплат
Производительность труда по ВВП в январе продемонстрировала слабый рост — плюс 0,9% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения: в январе 2018-го этот показатель вырос на 5,5%.
Заметнее всего в январе этого года производительность труда выросла в Гомельской и Гродненской областях — на 2,6% и 2,5% соответственно. А в Витебской области и вовсе упала на 3,2%. В Могилевской и Брестской областях этот показатель составляет 1,2%, в Минской — 2,2%, а в Минске — 0,8%.
Напомним, ранее в правительстве
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в январе-феврале выросла на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года (годом ранее — на 13,4%). Заметнее всего она увеличилась в Минске и Гродненской области — на 8,6% и 8% соответственно, а меньше всего — в Могилевской и Витебской — на 6,1% и 6,7%.
То есть получается, что в Минске, к примеру, рост реальных зарплат почти в 11 раз выше, чем производительности труда.
Средняя зарплата тем временем
Рост цен опережает прогноз. Траты в магазинах тоже растут
Розничный товарооборот в феврале вырос на 5,1% (в январе — на 4,2%). Заметнее всего в прошлом месяце выросли траты в магазинах, ТЦ и на рынках у жителей Могилевской области — на 8,3%, а меньше всего — в Гомельской (на 3,1%).
В среднем в день белорусы в январе-феврале оставляли в магазинах, ТЦ и на рынках 12,5 рубля (год назад — 11,2 рубля).
За два первых месяца этого года цены
Белорусы идут в предприниматели
На начало марта в Беларуси было 246 743 индивидуальных предпринимателя — на 2279 больше, чем год назад. За год число ИП выросло во всех регионах, кроме Минска. В столице на 1 марта было 76 167 предпринимателей, а годом ранее — 78 872. Но в этом году в Минске, как и во всех областях, прибавляется ИП. Так, за январь их стало на 3316 больше, а за февраль — на 6682. При этом ликвидировано за это время было 1984 и 4547 предпринимателей соответственно.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплаты и производительность труда падают, безработица растет. Как белорусы пережили начало 2019-го
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как белорусы пережили начало 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)