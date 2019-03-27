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Две школьницы спали в стоге сена, испугавшись наказания от родителей

28.03.2019 12:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Две школьницы спали в стоге сена, испугавшись наказания от родителей
Полоцкое РОВД / gorod214.by

Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 26 на 27 марта. 10-летняя девочка приехала со своими родителями на каникулы на дачу в деревню Мыщино. Школьница и ее 12-летняя подруга гуляли по улице, но вечером в условленное время домой не вернулись.

Две школьницы спали в стоге сена, испугавшись наказания от родителей УВД: в Гродно всю ночь искали трех пропавших восьмилетних девочек

За помощью в милицию обратились родители пропавших девочек. Всю ночь шел поиск несовершеннолетних. Около 6 часов утра школьницы сами пришли домой, передает сайт Полоцка и Новополоцка.

Выяснилось, что девочки опаздывали к условленному времени домой. Испугавшись возможного наказания от родителей, они решили переночевать в стоге сена. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту были составлены два административных протокола за нахождение малолетних вне жилища после 23 часов без сопровождения взрослых.

 
Теги: Гродно
 
 
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