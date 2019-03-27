Две школьницы спали в стоге сена, испугавшись наказания от родителей

Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 26 на 27 марта. 10-летняя девочка приехала со своими родителями на каникулы на дачу в деревню Мыщино. Школьница и ее 12-летняя подруга гуляли по улице, но вечером в условленное время домой не вернулись.

За помощью в милицию обратились родители пропавших девочек. Всю ночь шел поиск несовершеннолетних. Около 6 часов утра школьницы сами пришли домой, передает сайт Полоцка и Новополоцка .

Выяснилось, что девочки опаздывали к условленному времени домой. Испугавшись возможного наказания от родителей, они решили переночевать в стоге сена. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту были составлены два административных протокола за нахождение малолетних вне жилища после 23 часов без сопровождения взрослых.