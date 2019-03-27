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Одноклассники: цяпер і па-беларуску!

28.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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«Одноклассники» представили версию своего интерфейса по-белорусски. Для тех, кто уже переключился, шапка сайта приобрела традиционный орнамент.

Белорусский язык стал доступен пользователям на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android. «Локализация синхронизируется на всех платформах. После включения на любом из устройств белорусский язык автоматически подключается на всех остальных версиях ОК пользователя», — рассказали представители социальной сети.

 

Одноклассники: цяпер і па-беларуску!

 

Для локализации было переведено около 100 тысяч слов. Например,  теперь некоторые подарки можно найти с помощью запросов по-белорусски: «усміхніся», «цеплыня», «цацка» и других.

Беларусь — вторая страна после  России по количеству пользователей ОК.  Ежемесячно эту соцсеть посещают 2,7 млн пользователей. Основной контингент соцсети — люди в возрасте от 25 до 45 лет. «Одноклассники» — самая популярная соцсеть и одновременно самый посещаемый онлайн-ресурс в Беларуси, по данным опроса ИАЦ.


 
 
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  «Одноклассники» представили версию своего интерфейса по-белорусски. Для тех, кто уже переключился, шапка сайта приобрела традиционный орнамент. Белорусский...
 
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