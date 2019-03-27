«Тунеядский декрет». Сколько случчан будут платить коммуналку по полной?

Подведены итоги комиссии по содействию занятости населения за 2018 год.

14 марта в Слуцком райисполкоме прошло заседание постоянной действующей комиссии по содействию занятости населения, сообщает газета «Слуцкий край».

Всего с начала работы комиссии по настоящее время было проведено 37 таких заседаний, на которые были приглашены 367 человек. За помощью в трудоустройстве обратились 186 человек, из них 119 были отправлены на работу в организации города и района.

1601 человек признаны занятыми в экономике по категориям (воспитывающие ребёнка до 7 лет, трёх и более детей до 18 лет, работающие и получающие образование за границей, ремесленники, производящие продукцию на земельном участке и другие категории). Ещё 13 человек признаны находящимися в трудной жизненной ситуации.

По решению райисполкома 212 человек включены в список граждан, оплачивающих горячее водоснабжение по полному тарифу (с полным возмещением затрат).

Комиссия продолжает работу с базой данных не занятых в экономике, отмечается в публикации.



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