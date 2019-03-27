На Марсе были широкие реки

Проанализировав информацию о более чем 200 сухих руслах, оставшихся на поверхности Марса, американские ученые пришли к выводу, что древние реки на Красной планете в среднем были шире земных. Кроме того, они высохли гораздо позже, чем было принято думать. Но, тем не менее, полученная информация оставляет еще очень много загадок в геологической и климатической истории Марса, пишет « Чердак ».

Группа исследователей из США опубликовала в Science Advances подробный анализ высохших речных русел на поверхности Красной планеты. Объем воды, когда-то протекавшей среди марсианских песков и камней, геологи определяли по глубине и ширине русла, скорость потока позволяли оценить отложения на дне, а спутниковые снимки больших пространств планеты дали возможность измерить длину рек.

Ученые показали, что текущую воду можно было заметить на Марсе на протяжении долгого времени: видимые русла датируются промежутком от 3,6 до 1 миллиарда лет назад. Причем последнее число оценочно, и нельзя исключать, что некоторые реки пересохли еще позже. При этом ранее считалось, что после отметки «1 млрд лет назад» никаких рек уже не было.



Речное русло на Марсе. Цвета условные и соответствуют высоте NASA/JPL/Univ. Arizona/UChicago

Кроме того, геологи считают, что марсианские реки в среднем были шире, чем потоки на современной Земле с такой же площадью бассейна. Это предполагает, что они должны были быть полноводными. Кроме того, ученые выяснили, что со временем реки становились короче.

Эта информация позволяет точнее смоделировать климат планеты. Выводы ученых гласят, что реки текли постоянно и, следовательно, Марс должен был быть достаточно теплым. Отсюда следует ряд ограничений на гипотезы о прошлом планеты. Таким образом, ученые могут приблизится к тому, чтобы лучше понять геологическую историю Красной планеты.

«Мы ожидали, что реки будут со временем мельчать, но увидели мы совсем другое», — приводит слова ведущего автора исследования Эдвина Кайта пресс-служба Чикагского университета. Ученый добавил, что где-то в нынешних знаниях должен крыться большой пробел. «Вопрос только в том, где именно: в климатических моделях, в понимании атмосферы Марса или вовсе в датировке геологических процессов на внутренних планетах Солнечной системы?»

Возраст видимых на Марсе структур ученые определяют главным образом по числу кратеров: чем их больше, тем объект старше. Но этот метод весьма неточен. Реальную частоту метеоритной бомбардировки планеты в прошлом геологи не знают, а аналогии с Землей и Луной, которые расположены на других орбитах, не вполне корректны. Методы, прекрасно работающие на Земле, основаны на изучении изотопного состава горных пород. Однако для такого анализа нужны образцы марсианских пород и довольно сложное оборудование в одном месте.