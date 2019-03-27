Дождались: На М1 в Борисовском районе начали перекладывать асфальт. Как перекрывают движение

В некоторых местах «олимпийки» в Минской области начали укладывать новый слой асфальта. Работы продлятся до конца апреля. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в РУП «Минскавтодор-Центр».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Работы по ремонту покрытия с фрезерованием верхнего слоя и укладкой нового начались 26 марта на выборочных участках с 424 по 476 км трассы М1/Е 30 Брест (Козловичи)-Минск-гр.РФ (Редьки). Все работы затрагивают часть трассы, которая проходит через Борисовский район.

Планируется выполнить выборочный ремонт покрытия общей площадью 48,4 тыс. кв. м. на 11 участках дороги, протяженность каждого от 1 до 2 км.

Дорожники сообщили, что на направлении, где ведутся работы, они будут перекрывать по одной полосе, а транспорт будет проезжать по соседней. Перенаправлять движение на встречную полосу не предполагается.

Работы по ремонту покрытия на указанных участках М1 планируется завершить до 20 апреля 2019 г.

Дополнительно в РУП «Минскавтодор-Центр» сообщили, что сейчас в Минтрансе прорабатывается вопрос о получении кредита на ремонт покрытия республиканских дорог, в том числе и на автодорогу М1/Е 30 Брест (Козловичи)-Минск-гр.РФ (Редьки), км 316,5 — км 410,2 (выборочно) общей площадью покрытия 317 тыс. кв. м.