Беларусь не планирует вступать в ЕС, заявляют в Минске

У Беларуси нет планов вступать в Европейский союз, заявил заместитель министра иностранных дел страныОлег Кравченко.

"Евросоюзу следует рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС. У нас пока такого желания нет", - сказал О.Кравченко, выступая на международном семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире" в четверг в Минске.

Касаясь темы суверенитета республики, замминистра заметил: "В одном я уверен, и через 10 лет Беларусь останется суверенной".

Руководство Беларуси неоднократно заявляло, что не ставит себе цель вступить в Евросоюз.