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Беларусь не планирует вступать в ЕС, заявляют в Минске

28.03.2019 12:15 — Разное | Интерфакс  
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У Беларуси нет  планов вступать в Европейский союз, заявил заместитель министра иностранных дел  страныОлег Кравченко.

"Евросоюзу следует рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС. У нас пока такого желания нет", - сказал О.Кравченко, выступая на международном семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире" в четверг в Минске.

Касаясь темы суверенитета республики, замминистра заметил: "В одном я уверен, и через 10 лет Беларусь останется суверенной".

Руководство Беларуси неоднократно заявляло, что не ставит себе цель вступить в Евросоюз.

 
Теги: Минск
 
 
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У Беларуси нет  планов вступать в Европейский союз, заявил заместитель министра иностранных дел  страныОлег Кравченко. "Евросоюзу следует рассматривать нас как...
 
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