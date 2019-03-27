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Беларусь не планирует вступать в ЕС, заявляют в Минске
У Беларуси нет планов вступать в Европейский союз, заявил заместитель министра иностранных дел страныОлег Кравченко.
"Евросоюзу следует рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС. У нас пока такого желания нет", - сказал О.Кравченко, выступая на международном семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире" в четверг в Минске.
Касаясь темы суверенитета республики, замминистра заметил: "В одном я уверен, и через 10 лет Беларусь останется суверенной".
Руководство Беларуси неоднократно заявляло, что не ставит себе цель вступить в Евросоюз.
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У Беларуси нет планов вступать в Европейский союз, заявил заместитель министра иностранных дел страныОлег Кравченко. "Евросоюзу следует рассматривать нас как...
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