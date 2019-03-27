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Лукашенко согласовал кандидатуры новых заместитель министра транспорта
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых заместителей министра транспорта и коммуникаций, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.
Так, Алексей Ляхнович, ранее работавший заместителем министра транспорта и коммуникаций, согласован на назначение первым замминистра.
На должности заместителей министра согласованы также Андрей Иванов, до настоящего времени работавший директором государственного учреждения "Белавтострада", и Наталья Александрович, которая ранее руководила главным управлением экономики и финансов Минтранса.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых заместителей министра транспорта и коммуникаций, сообщила пресс-служба главы...
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