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Лукашенко согласовал кандидатуры новых заместитель министра транспорта

28.03.2019 12:09 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых заместителей министра транспорта и коммуникаций, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

Так, Алексей Ляхнович, ранее работавший заместителем министра транспорта и коммуникаций, согласован на назначение первым замминистра.

На должности заместителей министра согласованы также Андрей Иванов, до настоящего времени работавший директором государственного учреждения "Белавтострада", и Наталья Александрович, которая ранее руководила главным управлением экономики и финансов Минтранса.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых заместителей министра транспорта и коммуникаций, сообщила пресс-служба главы...
 
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