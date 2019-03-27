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Минсельхозпрод установил закупочные цены на продукцию растениеводства урожая 2019 года

28.03.2019 12:07 — Разное | Интерфакс  
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси своим постановлением N184 установило предельные максимальные цены на продукцию растениеводства урожая 2019 года, закупаемую для госнужд.

Согласно документу, закупочная цена (без НДС) 1 тонны пивоваренного ячменя составит Br305,25 (в 2018 году - Br287,7), ячменя для продовольственных целей – Br232,03 (в 2018 году - Br 222,46), фуражного ячменя – Br185,81 (Br178,15).

Стоимость продовольственной пшеницы (в зависимости от класса) утверждена в размере от Br303,78 до Br371,47 (в 2018 году - от Br291,26 до Br356,16), фуражной пшеницы – Br242,7 (в 2018 году – Br232,69).

Цена ржи, поставляемой для переработки в муку, составит Br236,65 (в 2018 году –Br205,78), фуражной ржи – Br189,89 (Br165,12). Стоимость продовольственного овса (в зависимости от класса) утверждена в размере от Br170,27 до Br225,71 (ранее - от Br160,48 до Br212,73), фуражного овса – Br136,43 (Br128,59), гречихи для переработки в крупу от Br468,9 до Br566,59 (в 2018 году - от Br521 до Br629,54).

Закупочная цена на сахарную свеклу – кондиционную и некондиционную - составит соответственно Br65 и Br51,9 за 1 тонну (в 2018 году – Br61,44 и Br49,05), маслосемена рапса для пищевых целей – Br670, для технических целей – Br650  (соответствует уровню прошлого года). Стоимость початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения по сравнению с 2018 годом также не изменилась - Br389,64.

 
 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси своим постановлением N184 установило предельные максимальные цены на продукцию растениеводства урожая...
 
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