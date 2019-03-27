Уникальная методика профобразования: кого возьмет на работу Нежинский ГОК

Учителя гимназии №1 города Любань, около которого компания Славкалий Михаила Гуцериева возводит Нежинский горно-обогатительный комбинат, разработали уникальную методику по профориентации учащихся, сообщила газета "Минская правда" .

Основной набор персонала для горно-обогатительного комбината начнется предположительно в 2021 году, ИООО "Славкалий" планирует трудоустроить от 1,5 до 2 тысяч человек. А приоритете, подчеркивает региональное издание, - местные жители.

И уже на этапе строительства ГОК влияет на профессиональное будущее юных жителей райцентра, еще со школьной скамьи ребята просчитывают стратегии трудо­устройства в Славкалий. Для школьников педагоги создали сайт, на котором по представленным логинам и паролям можно бесплатно пройти дистанционное обучение по 17 тематическим курсам: "Химия в быту", "Физика вокруг нас" и другим.

Большинство выпускников гимназии поступают в БГУИР. В связи со строительством Нежинского ГОКа в приоритете у молодежи технические специальности. "Так, к концу 9-го класса наши дети уже знают, какой профиль им интересен, и заполняют заявление на изучение нужных предметов на повышенном уровне. Как результат – 100% наших выпускников 2018 года продолжают обучение в учреждениях высшего образования, и все по профилю, по которому учились у нас", - отметила директор гимназии Светлана Красюк.

"Я, как и многие выпускники нашей гимназии, выбрал технический профиль, надеюсь потом устроиться в Славкалий. У меня есть способности к математике и физике, а благодаря дистанционным курсам, которые организовали наши учителя, смог еще более четко понять, по какому пути двигаться. Поступать буду в БГУИР на факультет информационных технологий. Надеюсь уже во время обучения начать стажировку в "Славкалии". В перспективе хотелось бы стать главным инженером и возглавить какой-нибудь серьезный отдел", - рассказал "Минской правде" ученик 11-го класса гимназии №1 Ефим Копыл.

"Во-первых, это близко от Любани, во-вторых, это хорошая возможность связать свою жизнь с новейшими технологиями. Славкалий - это престижно. К тому же математика, физика - мои любимые предметы", - прокомментировал изданию свой выбор будущего работодателя ученик 11-го класса гимназии №1 города Любань Макар Достанко.

Источник: газета "Минская правда"