ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уникальная методика профобразования: кого возьмет на работу Нежинский ГОК

28.03.2019 12:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Учителя гимназии №1 города Любань, около которого компания Славкалий Михаила Гуцериева возводит Нежинский горно-обогатительный комбинат, разработали уникальную методику по профориентации учащихся, сообщила газета "Минская правда".

Основной набор персонала для горно-обогатительного комбината начнется предположительно в 2021 году, ИООО "Славкалий" планирует трудоустроить от 1,5 до 2 тысяч человек. А приоритете, подчеркивает региональное издание, - местные жители.

И уже на этапе строительства ГОК влияет на профессиональное будущее юных жителей райцентра, еще со школьной скамьи ребята просчитывают стратегии трудо­устройства в Славкалий. Для школьников педагоги создали сайт, на котором по представленным логинам и паролям можно бесплатно пройти дистанционное обучение по 17 тематическим курсам: "Химия в быту", "Физика вокруг нас" и другим.

Большинство выпускников гимназии поступают в БГУИР. В связи со строительством Нежинского ГОКа в приоритете у молодежи технические специальности. "Так, к концу 9-го класса наши дети уже знают, какой профиль им интересен, и заполняют заявление на изучение нужных предметов на повышенном уровне. Как результат – 100% наших выпускников 2018 года продолжают обучение в учреждениях высшего образования, и все по профилю, по которому учились у нас", - отметила директор гимназии Светлана Красюк.

"Я, как и многие выпускники нашей гимназии, выбрал технический профиль, надеюсь потом устроиться в Славкалий. У меня есть способности к математике и физике, а благодаря дистанционным курсам, которые организовали наши учителя, смог еще более четко понять, по какому пути двигаться. Поступать буду в БГУИР на факультет информационных технологий. Надеюсь уже во время обучения начать стажировку в "Славкалии". В перспективе хотелось бы стать главным инженером и возглавить какой-нибудь серьезный отдел", - рассказал "Минской правде" ученик 11-го класса гимназии №1 Ефим Копыл. 

"Во-первых, это близко от Любани, во-вторых, это хорошая возможность связать свою жизнь с новейшими технологиями. Славкалий - это престижно. К тому же математика, физика - мои любимые предметы", - прокомментировал изданию свой выбор будущего работодателя ученик 11-го класса гимназии №1 города Любань Макар Достанко.

Источник: газета "Минская правда"

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учителя гимназии №1 города Любань, около которого компания Славкалий Михаила Гуцериева возводит Нежинский горно-обогатительный комбинат, разработали уникальную...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАЭС и ЕС должны налаживать диалог, заявляют в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика