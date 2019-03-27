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ЕАЭС и ЕС должны налаживать диалог, заявляют в Минске

28.03.2019 11:59 — Разное | Интерфакс  
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Министерство иностранных дел Беларуси считает, что Евросоюз и ЕАЭС должны налаживать диалог, существующие контакты недостаточны.

"Европейская комиссия должна начать диалог с Евразийской экономической комиссией. Технические контакты начались, но их недостаточно", - сказал заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, выступая на международном семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире" в четверг в Минске.

При этом замминистра считает ошибкой отказ ЕК сотрудничать с ЕЭК до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения по Украине.

О.Кравченко констатировал, что Беларусь как член ЕАЭС заинтересована в развитии отношений с ЕС, который является вторым торговым партнером страны.  "Наши суверенные интересы будут реализованы полностью как в рамках членства в ЕАЭС, так и путем развития отношений с ЕС. Это направлено на сохранение суверенитета государства", - отметил замминистра.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси считает, что Евросоюз и ЕАЭС должны налаживать диалог, существующие контакты недостаточны.
 
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