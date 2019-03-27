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Токаев планирует обсудить с Путиным политическое и экономическое сотрудничество,
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщили в четверг в пресс-службе главы республики.
"Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы", - говорится в сообщении.
По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, отметили в пресс-службе.
Поездка в Россию станет первым официальным визитом нового президента Казахстана.
Как сообщалось, 19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана перешли к занимавшему в тот момент пост спикера сената К.Токаеву.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщили в четверг в пресс-службе главы республики.
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