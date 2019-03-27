Токаев планирует обсудить с Путиным политическое и экономическое сотрудничество,

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщили в четверг в пресс-службе главы республики.

"Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы", - говорится в сообщении.

По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, отметили в пресс-службе.

Поездка в Россию станет первым официальным визитом нового президента Казахстана.

Как сообщалось, 19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана перешли к занимавшему в тот момент пост спикера сената К.Токаеву.