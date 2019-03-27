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Всемирная акция Light It Up Blue: минчане смогут зажечь "Звёздную ночь" Ван Гога
Знаменитую картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "зажгут" минчане в поддержку Всемирного дня информирования о проблеме аутизма. Акция Light It Up Blue проходит во всем мире 2 апреля. В этот день синим цветом подсвечиваются достопримечательности и арт-объекты. Минчанам предлагается уникальная возможность – стать соавтором картины Ван Гога и зажечь "Звёздную ночь". Акция пройдет 2 апреля с 18.00 до 23.00 возле городской Ратуши по инициативе Семейного-инклюзив театра "і" при поддержке компании velcom.
В этом году активность в рамках Всемирного дня информирования о проблеме аутизма превратится в полноценное художественное событие: рядом с городской Ратушей будет установлена конструкция с репродукцией картины Винсента Ван Гога "Звездная ночь", а все желающие смогут внести свой символический вклад в проведение акции и "зажечь" на живописном небосклоне свою собственную звезду. Для этого необходимо просто получить у организаторов светодиодную лампочку и разместить ее на конструкции. Когда все светодиодные лампочки займут свое место, картина Ван Гога оживёт и порадует минчан во всей своей красе.
Винсент Ван Гог – знаменитый нидерландский художник XX века, автор картин "Звездная ночь", "Ночная терраса кафе", "Ирисы" и др. По мнению некоторых исследователей, в творчестве и биографии гениального живописца прослеживаются признаки расстройства аутистического спектра. Поэтому тот факт, что самая известная его картина в этом году станет символом Дня информирования о проблеме аутизма в Беларуси, – важный шаг к принятию людей с аутизмом и построению инклюзивных отношений в обществе. К этой цели с самого своего основания стремится Семейный инклюзив-театр "і".
В поддержку всемирного дня информирования о проблеме аутизма также пройдёт премьера нового спектакля Семейного инклюзив-театра "i" – "Восемь чувств, или Рождение человека". Первый показ постановки состоится 2 апреля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, 19.00. Генеральным партнером мероприятий Семейного инклюзив-театра "і" выступает компания velcom.
В труппу единственного в своем роде белорусского театра входят дети и их родители, включая детей с аутизмом. Творческая атмосфера помогает студийцам развивать навыки общения и в комфортной обстановке преодолевать трудности, связанные с диагнозом. При поддержке velcom театр поставил уже пять спектаклей. В основу новой постановки "Восемь чувств, или Рождение человека" легла история Кастуся Жибуля – одного из актеров Семейного инклюзив-театра "і". В восьми новеллах мальчик с аутизмом рассказывает о своих чувствах, учится их узнавать и взаимодействовать с ними.
Семейный инклюзив-театр "i" создан на базе театральной студии Ирины Пушкаревой при генеральной поддержке компании velcom. В рамках занятий студийцы, включая ребят с аутизмом, обучаются хореографии, пластике, вокалу, актерской игре, общению друг с другом. Следить за новостями инклюзивного театра "i" можно на сайте и на официальной странице в facebook
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Знаменитую картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "зажгут" минчане в поддержку Всемирного дня информирования о проблеме аутизма. Акция Light It Up Blue...
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