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Всемирная акция Light It Up Blue: минчане смогут зажечь "Звёздную ночь" Ван Гога

28.03.2019 11:39 — Разное | Интерфакс  
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Знаменитую картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "зажгут" минчане в поддержку Всемирного дня информирования о проблеме аутизма. Акция Light It Up Blue проходит во всем мире 2 апреля. В этот день синим цветом подсвечиваются достопримечательности и арт-объекты. Минчанам предлагается уникальная возможность – стать соавтором картины Ван Гога и зажечь "Звёздную ночь". Акция пройдет 2 апреля с 18.00 до 23.00 возле городской Ратуши по инициативе Семейного-инклюзив театра "і" при поддержке компании velcom. 

В этом году активность в рамках Всемирного дня информирования о проблеме аутизма превратится в полноценное художественное событие: рядом с городской Ратушей будет установлена конструкция с репродукцией картины Винсента Ван Гога "Звездная ночь", а все желающие смогут внести свой символический вклад в проведение акции и "зажечь" на живописном небосклоне свою собственную звезду. Для этого необходимо просто получить у организаторов светодиодную лампочку и разместить ее на конструкции. Когда все светодиодные лампочки займут свое место, картина Ван Гога оживёт и порадует минчан во всей своей красе.

Винсент Ван Гог – знаменитый нидерландский художник XX века, автор картин "Звездная ночь", "Ночная терраса кафе", "Ирисы" и др. По мнению некоторых исследователей, в творчестве и биографии гениального живописца прослеживаются признаки расстройства аутистического спектра. Поэтому тот факт, что самая известная его картина в этом году станет символом Дня информирования о проблеме аутизма в Беларуси, – важный шаг к принятию людей с аутизмом и построению инклюзивных отношений в обществе. К этой цели с самого своего основания стремится Семейный инклюзив-театр "і".

В поддержку всемирного дня информирования о проблеме аутизма также пройдёт премьера нового спектакля Семейного инклюзив-театра "i" – "Восемь чувств, или Рождение человека". Первый показ постановки состоится 2 апреля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, 19.00. Генеральным партнером мероприятий Семейного инклюзив-театра "і" выступает компания velcom.

Всемирная акция Light It Up Blue: минчане смогут зажечь "Звёздную ночь" Ван Гога
Спектакль "Восемь чувств, или Рождение человека» стал для Семейного инклюзив-театра "і" первым и уникальным для Беларуси опытом международного взаимодействия в сфере театротерапии: работа над его созданием велась совместно с нидерландским театром Kazou при центре исследования аутизма имени Лео Каннера. Режиссером некоторых из новелл стал художественный руководитель этого театра Ханс Салеминк. Билеты на премьеру можно приобрести на сайте билетного оператора bycard.by.

В труппу единственного в своем роде белорусского театра входят дети и их родители, включая детей с аутизмом. Творческая атмосфера помогает студийцам развивать навыки общения и в комфортной обстановке преодолевать трудности, связанные с диагнозом. При поддержке velcom театр поставил уже пять спектаклей. В основу новой постановки "Восемь чувств, или Рождение человека" легла история Кастуся Жибуля – одного из актеров Семейного инклюзив-театра "і". В восьми новеллах мальчик с аутизмом рассказывает о своих чувствах, учится их узнавать и взаимодействовать с ними.

Семейный инклюзив-театр "i" создан на базе театральной студии Ирины Пушкаревой при генеральной поддержке компании velcom. В рамках занятий студийцы, включая ребят с аутизмом, обучаются хореографии, пластике, вокалу, актерской игре, общению друг с другом. Следить за новостями инклюзивного театра "i" можно на сайте и на официальной странице в facebook https://www.facebook.com/mbfinclusivetheatre. 

 
Теги: Новости
 
 
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Знаменитую картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "зажгут" минчане в поддержку Всемирного дня информирования о проблеме аутизма. Акция Light It Up Blue...
 
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