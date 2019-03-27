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Минфин Беларуси планирует в ближайшее время зарегистрировать проспект эмиссии госбумаг в ЦБ РФ - Белковец

28.03.2019 11:28 — Разное | Интерфакс  
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Министерство финансов Беларуси в ближайшее время планирует зарегистрировать в центробанке России проспект эмиссии гособлигаций в российских рублях, сообщил замглавы ведомства Андрей Белковец.

"В ближайшее время планируем зарегистрировать проспект эмиссии наших облигаций в центробанке России и попробуем сделать пилотную сделку на российском рынке", - сказал А.Белковец, выступая в четверг в Минске на международной конференции по торговому финансированию, которая проводится при поддержке ЕБРР.

По его словам, размещение госбумаг на российском рынке производится с целью определения бенчмарка для последующего размещения корпоративных заемщиков.

А.Белковец также напомнил, что планируемое размещение госбумаг на российском рынке может состояться в рамках привлечения ресурсов для обслуживания белорусского госдолга.

Он напомнил, что в 2019 году расходы на обслуживание и погашение внешнего госдолга составят $3,2 млрд. В структуре этих ресурсов на долю валютных поступлений в бюджет за счет работы экономики планируется поступление $1,2 млрд, еще около $0,8 млрд ожидается в виде поступления экспортных пошлин на нефтепродукты. "За счет долговых источников планируется привлечение $1,3 млрд. В том числе $0,6 млрд в виде госкредита Российской Федерации, переговоры на этот счет продолжаются", - сказал А.Белковец.

Он также подтвердил, что в ближайшее время Минск ожидает поступления финального, седьмого транша финкредита ЕФСР на сумму $200 млн.

Остальные $500 млн планируется привлечь "за счет внешних или внутренних займов, в зависимости от того, какие будут дешевле". В том числе, не исключается размещение гособлигаций на российском рынке. При этом А.Белковец отметил, что на внутреннем рынке Минфин может привлекать валютные средства по ставке менее 5% годовых.

Как сообщалось, летом прошлого года Минфин Беларуси объявил о планах размещения 3-летних госбумаг в российских рублях на Московской бирже. Организаторами размещения назначены Газпромбанк, Совкомбанк и банк "ФК Открытие", соорганизатором - ЕАБР.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство финансов Беларуси в ближайшее время планирует зарегистрировать в центробанке России проспект эмиссии гособлигаций в российских рублях, сообщил...
 
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