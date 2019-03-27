У «Белавиа» последняя зимняя распродажа: в Ереван и Казань от 10 евро

И вновь «Белавиа». Авиакомпания закрывает зимний сезон и запускают прощальную распродажу: она предлагает отравиться в Ереван, Казань, Калининград, Кишинев и Краснодар. Информация об этом появилась на сайте «Белавиа».

Стоимость билетов формируется уже привычным для беларусов образом: 10 евро + таксы и сборы за перелет в одну сторону, 20 евро + таксы и сборы, если летишь туда и обратно. Так, в один конец из Минска в Ереван можно улететь за 38 евро, в Казань и Краснодар – за 27 евро, в Калининград – за 19 евро, в Кишинев – за 37 евро. Туда-обратно: в Ереван – за 105 евро, в Казань и Краснодар – за 50 евро, в Калининград – за 30 евро, в Кишинев – за 74 евро.

Купить билеты можно сегодня, 28 марта, до 23:59. А воспользоваться ими – с 29 марта по 28 апреля 2019 года. Их, кстати, немного – щедрость «Белавиа» не безгранична.