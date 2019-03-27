В Брунее новый закон: за однополый секс забрасывать камнями

В Брунее, государстве в Юго-Восточной Азии, за однополый секс введут смертную казнь. Уже с 3 апреля гомосексуалов будут забрасывать камнями, пока те не погибнут. Это предусматривают поправки в уголовный кодекс страны, пишет The Guardian.

Кроме того, смертной казни подвергнется каждый, кто совершит супружескую измену или изнасилование. За воровство провинившихся оставят в живых, но отрежут руку и ногу. Как сообщают представители правозащитной организации Amnesty International, закон распространится и на детей.

Ранее Бруней уже поверг в шок общественность и СМИ «чудовищными» ограничениями. Например, в нем запрещен алкоголь, а гражданам грозит тюремное заключение за рождение детей вне брака. Жителей страны могут отправить за решетку, если они не молятся каждую пятницу.

Правозащитники в ужасе. Их негодование подкрепляется тем, что нововведения вступят в силу уже со следующей недели, специально посвященной ЛГБТ-сообществу. Amnesty International призывает правительство Брунея немедленно прекратить применение новых «глубоко порочных» мер наказания.

Рашель Чхоа-Ховард, исследователь из Amnesty International, заявила: «Легализация таких жестоких и бесчеловечных наказаний сама по себе ужасна». Она добавила, что некоторые из потенциальных преступлений «вообще не должны рассматриваться как преступления, включая секс по обоюдному согласию между взрослыми людьми одного пола». Тем временем закон коснется только мусульман, а они составляют более двух третей населения Брунея.