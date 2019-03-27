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Молодая пара случайно купила 120-летний особняк вместо двухкомнатной квартиры. Фотофакт

28.03.2019 12:42 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Молодая пара британцев по ошибке купила 120-летний особняк в Шотландии вместо двухкомнатной квартиры в Глазго.  

Как сообщает Daily Mail, Кэл Хантер и его девушка Клэр Сэгерен хотели купить квартиру, сделать это было решено при помощи аукциона.  

Пока Клэр находилась в Канаде, Кэл совершил покупку, однако перепутал лоты и случайно потратил 30 тысяч фунтов (40 тысяч долларов) на 120-летний особняк (Jameswood Villa) в городе Данун.  

Молодая пара случайно купила 120-летний особняк вместо двухкомнатной квартиры. Фотофакт
Фото: instagram.com/whathavewedunoon  

Несмотря на то, что здание просело, у него протекает крыша, местами отсутствуют пол и окна, пара считает покупку «прекрасной ошибкой». С ноября 2018 года Хантер и Сэгерен восстанавливают строение, хотя все советуют им просто снести его и построить всё заново.  

Молодая пара случайно купила 120-летний особняк вместо двухкомнатной квартиры. Фотофакт
Фото: instagram.com/whathavewedunoon  

Пара собирается переделать дом так, чтобы получилось три квартиры, две из которых они либо продадут, либо будут сдавать, чтобы погасить ипотеку. Сейчас молодым людям завершить проект помогают друзья.  

26-летний Кэл из Кингстон-апон-Халл рассказал, что им нравится расположение дома на берегу озера. Его спутница родом из Торонто добавила, что было бы неправильно снести построенное в 1900 году здание ради постройки нового в современном стиле.  

Молодая пара случайно купила 120-летний особняк вместо двухкомнатной квартиры. Фотофакт
Фото: instagram.com/whathavewedunoon  

Отмечается, что в квартире, которую они хотели купить в Глазго, до этого случился пожар, и пара планировала восстановить её примерно за полгода.  

Молодая пара случайно купила 120-летний особняк вместо двухкомнатной квартиры. Фотофакт
Фото: instagram.com/whathavewedunoon  

Сейчас молодые люди живут возле особняка в автодоме. Девушке пришлось отложить обучение в университете на год, поскольку у них не хватает денег, чтобы одновременно оплачивать учёбу и ремонтировать дом.  

Молодая пара случайно купила 120-летний особняк вместо двухкомнатной квартиры. Фотофакт
Фото: instagram.com/whathavewedunoon  

В настоящее время Клэр по большей части занята восстановлением строения, а Кэл помогает ей в этом, но также работает, чтобы оплачивать все необходимые покупки.  

Молодая пара случайно купила 120-летний особняк вместо двухкомнатной квартиры. Фотофакт
Фото: instagram.com/whathavewedunoon  

Пара поясняет, что они не будут полностью реставрировать здание, но собираются довести до конца свой проект. Особняк пустовал около 20 лет.  

Молодая пара случайно купила 120-летний особняк вместо двухкомнатной квартиры. Фотофакт
Фото: instagram.com/whathavewedunoon  

Кстати, молодые люди не ожидали, что их путаница на аукционе вызовет к ним такой интерес. Пара получила письма со всех уголков планеты и теперь рассказывает о ходе ремонта в своём блоге «What Have We Dunoon?».  

Молодая пара случайно купила 120-летний особняк вместо двухкомнатной квартиры. Фотофакт
Фото: instagram.com/whathavewedunoon  

Несколько лет назад во Франции особняк Chateau Louis XIV рядом с Версалем был продан за рекордную сумму в 301 миллион долларов.  

Во дворце есть аквариум, кинозал, винный погреб, бассейн и корт (здесь подробнее).  
 
 
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Новости Великобритании. Молодая пара британцев по ошибке купила 120-летний особняк в Шотландии вместо двухкомнатной квартиры в Глазго.   Как сообщает Daily Mail, Кэл...
 
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