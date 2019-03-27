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Молодая пара случайно купила 120-летний особняк вместо двухкомнатной квартиры. Фотофакт
Новости Великобритании. Молодая пара британцев по ошибке купила 120-летний особняк в Шотландии вместо двухкомнатной квартиры в Глазго.
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Пока Клэр находилась в Канаде, Кэл совершил покупку, однако перепутал лоты и случайно потратил 30 тысяч фунтов (40 тысяч долларов) на 120-летний особняк (Jameswood Villa) в городе Данун.
Несмотря на то, что здание просело, у него протекает крыша, местами отсутствуют пол и окна, пара считает покупку «прекрасной ошибкой». С ноября 2018 года Хантер и Сэгерен восстанавливают строение, хотя все советуют им просто снести его и построить всё заново.
Пара собирается переделать дом так, чтобы получилось три квартиры, две из которых они либо продадут, либо будут сдавать, чтобы погасить ипотеку. Сейчас молодым людям завершить проект помогают друзья.
26-летний Кэл из Кингстон-апон-Халл рассказал, что им нравится расположение дома на берегу озера. Его спутница родом из Торонто добавила, что было бы неправильно снести построенное в 1900 году здание ради постройки нового в современном стиле.
Отмечается, что в квартире, которую они хотели купить в Глазго, до этого случился пожар, и пара планировала восстановить её примерно за полгода.
Сейчас молодые люди живут возле особняка в автодоме. Девушке пришлось отложить обучение в университете на год, поскольку у них не хватает денег, чтобы одновременно оплачивать учёбу и ремонтировать дом.
В настоящее время Клэр по большей части занята восстановлением строения, а Кэл помогает ей в этом, но также работает, чтобы оплачивать все необходимые покупки.
Пара поясняет, что они не будут полностью реставрировать здание, но собираются довести до конца свой проект. Особняк пустовал около 20 лет.
Кстати, молодые люди не ожидали, что их путаница на аукционе вызовет к ним такой интерес. Пара получила письма со всех уголков планеты и теперь рассказывает о ходе ремонта в своём
Несколько лет назад во Франции особняк Chateau Louis XIV рядом с Версалем был продан за рекордную сумму в 301 миллион долларов.
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Новости Великобритании. Молодая пара британцев по ошибке купила 120-летний особняк в Шотландии вместо двухкомнатной квартиры в Глазго. Как сообщает Daily Mail, Кэл...
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