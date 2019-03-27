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Владимир Базанов: очень много надо делать в инфраструктуре
Новости Беларуси. У Белорусской федерации футбола новый председатель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
27 марта в Доме футбола прошла рекордно долгая отчетно-выборная конференция. Она продлилась шесть часов. Кандидат на пост председателя был только один – Владимир Базанов. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство.
Владимир Базанов, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Поэтому я сразу первую задачу ставил: надо обратить внимание на детско-юношеский наш футбол.
Самые жаркие споры разгорелись за места в исполкоме федерации футбола. Выборы продлились больше трех часов. Вне руководящего органа едва не оказался Сергей Сафарьян. Но в последний момент один из претендентов снял свою кандидатуру, и итоговый пул был сформирован. Первым заместителем стал Юрий Вергейчик. Заместителями – Михаил Вергеенко и Михаил Ботников.
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Новости Беларуси. У Белорусской федерации футбола новый председатель, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 27 марта в Доме футбола прошла рекордно долгая...
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