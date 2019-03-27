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Грузовик въехал в толпу в Гватемале: погибли более 30 человек

28.03.2019 11:49 — Разное | СТВ  
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Новости Гватемалы. Жуткое ДТП в Гватемале. В западной части страны грузовик въехал в толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик въехал в толпу в Гватемале: погибли более 30 человек

По предварительным данным погибли более 30 человек, в том числе дети. Еще несколько десятков граждан получили различные травмы. Пострадавших доставляют в больницы. Причины аварии пока неизвестны. Детали инцидента выясняют правоохранители, работающие на месте ЧП. В связи с трагедией власти объявили в стране трехдневный траур.
 
 
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Новости Гватемалы. Жуткое ДТП в Гватемале. В западной части страны грузовик въехал в толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным...
 
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