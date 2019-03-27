ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2021 в Евросоюзе запретят одноразовую пластиковую посуду

28.03.2019 11:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости мира. К 2021 году в Евросоюзе исчезнет одноразовая пластиковая посуда. Продажа тарелок, приборов, трубочек и ватных палочек будет запрещена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 в Евросоюзе запретят одноразовую пластиковую посуду

Соответствующий закон поддержали депутаты Европарламента. Причиной такого решения стало избыточное потребление пластика в мире, что приводит к серьезному загрязнению окружающей среды. Чтобы закон вступил в силу, его должен одобрить Совет стран ЕС. Ожидается, что это произойдет в ближайшие пару недель.

В 2021 в Евросоюзе запретят одноразовую пластиковую посуду
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. К 2021 году в Евросоюзе исчезнет одноразовая пластиковая посуда. Продажа тарелок, приборов, трубочек и ватных палочек будет запрещена, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Всемирная акция Light It Up Blue: минчане смогут зажечь "Звёздную ночь" Ван Гога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика