ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вирджиния Хилл. Бедная красотка, которая научилась вертеть мужиками и стала королевой мафии

28.03.2019 11:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Мы с вами знаем таких женщин, которые крутят мужиками, как хотят – мужьями, любовниками, начальниками.  Ладно, если это идет всем на пользу или, по крайней мере, не приносит большого вреда. А если наоборот?

 В 40-х годах ХХ века в криминальную элиту США изящной походкой вошла молодая красивая женщина. Звали её Вирджиния Хилл. Неотразимая внешность: лицо актрисы, стройная фигура, длинные ноги, шикарные волосы. И это были не все достоинства мисс Хилл, родившейся в 1916 году в бедной многодетной семье алкоголика. Она к тому же обладала организаторским талантом, предприимчивостью, умением общаться с людьми и убеждать. Эти качества и позволили ей обратить на себя внимание, как говорится, самых уважаемых людей мафии. И она этим не преминула воспользоваться.

Её бы энергию – да в мирных целях! Со своей внешностью Вирджиния могла бы стать успешной моделью или актрисой: она ведь мечтала об этом девчонкой. При своих способностях – процветающей бизнес-леди. Но на наши судьбы нередко влияют среда, в которой мы оказываемся, и люди, которые нас окружают. Жаль, если мы замечаем это спустя жизнь, когда переиграть ничего невозможно.  

Устроившись официанткой в клуб на Манхэттене, Вирджиния начала организовывать вечеринки, которые быстро стали популярными. На этом поприще можно и зарабатывать на жизнь, и строить карьеру, скажем, арт-директора. Но заведение принадлежало мафиозному клану Аль Капоне. Бойкую хорошенькую барышню заметили смотрящие и предложили поработать курьером – возить «черный нал». Пошло-поехало…  

Когда мисс Хилл заработала на криминале, она купила дом и организовала свой бизнес. Конечно же, под крышей мафии. Вирджиния открыла небольшой бордельчик для местной элиты, а чтобы получать деньги не только за предоставляемые услуги, она клиентов ещё и шантажировала: не заплатишь – узнают жена и широкая  общественность. Мужики сдавались без боя.  

Так девушка, которая хотела, да не стала актрисой, влилась в криминальную семью Америки, посвятив ей свои таланты и способности. Со временем к ним добавились жадность, авантюризм и наглость. Уже к 20 годам она ближе сошлась с лидерами мафии, была в курсе их махинаций, ей доверяли крупные суммы наличности. Еще лет через пять она уже могла сидеть за одним столом с боссами мафии Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго. Солидные люди охотно общались с молодой, красивой и умной женщиной о делах, не отказывая себе в удовольствии иногда с ней и переспать. В постели она попутно решала и личные дела.  

Однажды Вирджиния по производственным вопросам встретилась с известным гангстером Багси Сигелом – «хозяином» Калифорнии. Завязались отношения. И хотя её новый ухажёр был женат, он напрочь «потерял голову». Багси носил красотку на руках, тратил на неё сумасшедшие деньги. Они то ссорились, то мирились. Не разведясь с законной супругой, мужик тайно в Мексике расписался со своей пассией – так она его окрутила. Багси был ещё и романтиком. Когда в 1946 году он построил в Лас-Вегасе шикарный отель-казино, дал ему имя «Фламинго» - в честь Вирджинии, так он её называл за длинные стройные ножки.  

На этом объекте гангстер и погорел. И помогла ему в этом его возлюбленная.  

Хилл убедила Сигела  пощипать инвесторов, в результате смета выросла с миллиона долларов до шести, а разница уплыла на заграничные счета этой парочки. Участвовала Вирджиния и в обработке компаньонов: кто ж откажет такой милой особе? Когда казино заработало, часть дохода Сигел тоже прятал от мафиозного сообщества, а наличку в Европу по-прежнему возила подружка. «Крысятничества» ему не простили, и  киллер четко выполнил заказ. Вирджинию же заранее предупредил  влиятельный поклонник из своих, и она до рокового выстрела улетела в Париж.    

Вирджиния Хилл. Бедная красотка, которая научилась вертеть мужиками и стала королевой мафии

Фемида взялась за Вирджинию Хилл в 1951 году. Её допрашивали как свидетеля по делу об убийстве Багси, но, ничего не доказав, дело закрыли. Следующей нервотрёпкой для неё стало обвинение в уклонении от уплаты налогов. В США налоги – вещь серьезная, и в разработку активно включился сенатский комитет Кефовера, прославившийся разоблачениями мафии.  

Вирджиния являлась на слушания в богатых мехах и шляпках, держала себя гордо и вызывающе спокойно. Когда её спрашивали о друзьях - гангстерах, она  никого не «сдавала». Вместо ответов по существу она начинала делиться подробностями интимных встреч с боссами. Да так сочно выражалась в микрофон, что у членов комитета горели уши, после чего они не имели большого желания вступать с ней в пространные диалоги.  

Королева мафии отлично понимала, что допрашивающие её сенаторы – такие же мужчины, чью природную натуру она так хорошо изучила и которыми так искусно манипулировала.  

Убегая от ФБР и дальнейших разбирательств, Вирджиния ещё несколько лет помоталась по миру, наконец, осела в Австрии, выйдя замуж за очередную жертву своего обаяния - лыжного инструктора Хаузера . Брак был недолгим, но новая фамилия от мужа ей осталась. А ещё родился сын.  

Присвоенные деньги она вернула мафии, а вскоре растратила и свои. В 1966 году в возрасте 49 лет фрау Хаузер умерла, наглотавшись таблеток. Вроде оставила записку, что устала от жизни. Правда, ходила версия, что принудили к последнему шагу бывшие партнеры: знает слишком много.  

Похоронена легендарная женщина мафии в Зальцбурге. На надгробии портрета нет. Зачем? Красоту Вирджинии Хилл её современники вряд ли и так забывали.  

Ваш В.Д.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы с вами знаем таких женщин, которые крутят мужиками, как хотят – мужьями, любовниками, начальниками.  Ладно, если это идет всем на пользу или, по крайней мере, не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин Беларуси планирует в ближайшее время зарегистрировать проспект эмиссии госбумаг в ЦБ РФ - Белковец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика