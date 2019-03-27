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Ученые посчитали, что вреднее: пить или курить

28.03.2019 12:48 — Разное | Tut.by  
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Одна выпитая бутылка вина объемом 750 мл в неделю увеличивает риск развития рака в течение жизни так же, как курение десяти сигарет в неделю для женщин или пяти для мужчин. К таким выводам пришли британские исследователи, пишет BBC.


Фото: unsplash.com

Для своих расчетов исследовательская группа из Университета Саутгемптона и Университета Бангора использовала данные из Cancer Research UK. У женщин употребление алкоголя было связано с повышенным риском развития рака молочной железы, а у мужчин — с раком желудочно-кишечного тракта и печени.

По мнению авторов работы, такое сравнение — хороший способ сообщить о рисках для здоровья от умеренного употребления алкоголя. Но при этом эксперты подчеркивают, что в целом у курильщиков выше вероятность столкнуться с онкологией (за неделю средний курильщик выкуривает больше). Единственный способ снизить риск от курения — полностью отказаться от сигарет.

В Великобритании рекомендации по потреблению алкоголя предписывают мужчинам и женщинам выпивать не больше 14 порций в неделю — что эквивалентно семи бокалам (или полутора бутылкам) вина. При этом в руководстве отмечено, что абсолютно «безопасного» для здоровья уровня потребления алкоголя не существует.

Доктор Миноук Шумейкер из Лондонского института исследований рака охарактеризовала результаты исследования как «интересные», но основанные на предположениях.

— Общая картина риска заболеть раком чрезвычайно сложна и детализирована. Например, в исследовании не учитывалась продолжительность курения.

Кроме того, работа не рассматривала другие заболевания, например, сердца или легких, которые распространены у курильщиков. А также другие факторы, которые могли повлиять на риск развития рака — например, питание.

— Я не уверен, что люди решают, курить им или пить исходя из того, насколько сопоставимы риски, — прокомментировал профессор Джон Бриттон, директор Британского центра изучения табака и алкоголизма в Ноттингемском университете. — Но исследование демонстрирует, что в отношении риска развития рака курение значительно более опасно, чем употребление алкоголя. Курение также гораздо более опасно, чем алкоголь, в отношении ряда других заболеваний. И если курильщики беспокоятся о своем здоровье, лучшее, что они могут сделать, это отказаться от сигарет.

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Одна выпитая бутылка вина объемом 750 мл в неделю увеличивает риск развития рака в течение жизни так же, как курение десяти сигарет в неделю для женщин или пяти для...
 
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