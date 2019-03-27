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Сафарьян: В должности зампреда АБФФ точно не остаюсь
Бывший первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, что будет претендовать на то, чтобы возглавлять комитет по женскому футболу.
– Вы остаетесь в АБФФ?
– В должности точно не остаюсь. Но я член исполкома, а там будет видно. Буду претендовать на то, чтобы остаться возглавлять комитет по женскому футболу. А остальное без комментариев, – сказал Сафарьян.
Сафарьян с 1999 года работал в судейском комитете федерации. С 2003 по 2007 год являлся заместителем Геннадия Невыгласа, а в 2011-м стал первым заместителем Сергея Румаса.
Как стало ищвестно накануне, первым заместителем нового председателя АБФФ Владимира Базанова стал Юрий Вергейчик.
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Бывший первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, что будет претендовать на то, чтобы возглавлять комитет по женскому футболу.
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