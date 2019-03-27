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Усик отказался от боя с Лебедевым и пояса WBA

28.03.2019 12:41 — Разное | Партизан  
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Александр Усик принял решение отказаться от пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, и очевидно, потеряет статус абсолютного чемпиона.



О важном повороте в карьере Усик объявил в видеообращении в Instagram, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

«Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня биться с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в супертяжелую весовую категорию.  По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. 

Я отказываюсь от пояса, я не хочу, чтобы он просто так у меня был. Пускай остальные ребята за него боксируют, это нормально. Денису успехов, как и всем остальным ребятам, которые будут участвовать в борьбе за пояс. Боксируйте, завоевывайте. Всем добра», — сказал украинский боксер .

Интересно, что о судьбе других поясов, которыми он владеет — WBO, WBC и IBF, Усик не сообщил. Отметим также, что промоутер Усика Александр Красюк ранее утверждал, что в случае перехода в хэвивейт, они попытаются задержать в своих руках пояса как можно дольше.


Напомним, Усик завоевал титул чемпиона мира по версии WBA 21 июля 2018, победив в Москве Мурата Гассиева. 

Александр Усик скорее всего встретится 18 мая с французом камерунского происхождения Карлосом Такама.

 
 
Ссылка на источник 21
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Александр Усик принял решение отказаться от пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, и очевидно, потеряет статус абсолютного чемпиона.
 
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