Боялись наказания: под Полоцком всю ночь искали двух девочек, а они ночевали в стогу сена









Одна из семей с 10-летней дочкой приехали в деревню на дачу. Девочка ушла играть с подругой на улице, но вечером не вернулась домой.





Родители пытались самостоятельно найти детей, но не смогли и, когда наступила ночь, обратились в милицию. По тревоге подняли личный состав РОВД и начали прочесывать местность, дворы в деревне, а также соседний лес. Девочек безуспешно искали всю ночь, а около 6:00 27 марта дети услышали, что их ищут, и вышли к милиционерам.





Как рассказали девочки, они заигрались и опаздывали к назначенному родителями времени вернуться домой. Поэтому, испугавшись, что их за это могут наказать, девочки спрятались в стогу сена и просидели там всю ночь.





Жизни детей ничего не угрожает. По этому факту проводится проверка, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.