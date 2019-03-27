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Боялись наказания: под Полоцком всю ночь искали двух девочек, а они ночевали в стогу сена

28.03.2019 12:21 — Разное | Партизан  
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Около полуночи 26 марта в Полоцкий РОВД поступил звонок из одной из деревень с заявлением о том, что пропали две девочки.



Одна из семей с 10-летней дочкой приехали в деревню на дачу. Девочка ушла играть с подругой на улице, но вечером не вернулась домой.

Родители пытались самостоятельно найти детей, но не смогли и, когда наступила ночь, обратились в милицию. По тревоге подняли личный состав РОВД и начали прочесывать местность, дворы в деревне, а также соседний лес. Девочек безуспешно искали всю ночь, а около 6:00 27 марта дети услышали, что их ищут, и вышли к милиционерам.

Как рассказали девочки, они заигрались и опаздывали к назначенному родителями времени вернуться домой. Поэтому, испугавшись, что их за это могут наказать, девочки спрятались в стогу сена и просидели там всю ночь.

Жизни детей ничего не угрожает. По этому факту проводится проверка, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.

 
 
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Около полуночи 26 марта в Полоцкий РОВД поступил звонок из одной из деревень с заявлением о том, что пропали две девочки.
 
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