«Он решительно заявил о своей полной преданности вооруженным силам США, а не китайским военным», – написал президент США в Твиттере, комментируя итоги встречи с Пичаи.





«Также (мы) обсудили политическую лояльность и множество вещей, которые Google может сделать для нашей страны. Встреча завершилась очень хорошо», – добавил Трамп.









«Мы были рады поучаствовать в продуктивной беседе с президентом по поводу инвестиций в будущее американского [рынка] рабочей силы, о росте новых технологий и нашей неизменной готовности работать с правительством США», – говорится в заявлении пресс-службы Google, которая также добавила, что компания «не работает с китайскими вооруженными силами».





«Мы работаем с правительством США, в том числе, с Министерством обороны во многих областях, включая кибербезопасность, трудоустройство и здравоохранение», – уточняется в заявлении компании.