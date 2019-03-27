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Трамп обсудил с главой Google вопросы "политической лояльности"

28.03.2019 12:09 — Разное | Партизан  
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Президент Дональд Трамп сообщил в среду о своей встрече с Сундаром Пичаи, гендиректором (CEO) компании Google, в ходе которой обсуждались «политическая лояльность» и бизнес, который ведется компанией на территории Китая.

«Он решительно заявил о своей полной преданности вооруженным силам США, а не китайским военным», – написал президент США в Твиттере, комментируя итоги встречи с Пичаи.

«Также (мы) обсудили политическую лояльность и множество вещей, которые Google может сделать для нашей страны. Встреча завершилась очень хорошо», – добавил Трамп.


«Мы были рады поучаствовать в продуктивной беседе с президентом по поводу инвестиций в будущее американского [рынка] рабочей силы, о росте новых технологий и нашей неизменной готовности работать с правительством США», – говорится в заявлении пресс-службы Google, которая также добавила, что компания «не работает с китайскими вооруженными силами».

«Мы работаем с правительством США, в том числе, с Министерством обороны во многих областях, включая кибербезопасность, трудоустройство и здравоохранение», – уточняется в заявлении компании.

 
 
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Президент Дональд Трамп сообщил в среду о своей встрече с Сундаром Пичаи, гендиректором (CEO) компании Google, в ходе которой обсуждались «политическая лояльность» и...
 
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