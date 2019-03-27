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В Минске Citroen насмерть сбил женщину
В столице автомобиль сбил женщину, она умерла в больнице. Об этом
Авария произошла 27 марта, около 17.30. По данным следствия, 63-летний водитель Citroen С4 ехал по проспекту Газеты Звязда и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, предварительно, на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП 54-летняя женщина с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где позже умерла.
В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
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Авария произошла 27 марта, около 17.30, на проспекте Газеты Звязда.
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