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В Минске Citroen насмерть сбил женщину

28.03.2019 13:05 — Разное | Tut.by  
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В столице автомобиль сбил женщину, она умерла в больнице. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Авария произошла 27 марта, около 17.30. По данным следствия, 63-летний водитель Citroen С4 ехал по проспекту Газеты Звязда и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, предварительно, на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 54-летняя женщина с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где позже умерла.


В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8017 389−55−55 и 8 033 333−67−19.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 27 марта, около 17.30, на проспекте Газеты Звязда.
 
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