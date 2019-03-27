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Продолжаем обучать

28.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Участниками очередного семинара, проведенного в центре безопасности, стали руководители учреждений района.

Основная цель, которой хотят добиться спасатели – обучить граждан основным правилам пожарной безопасности, а также правильному пользованию первичными средствами пожаротушения.

Рассказать руководителям об ответственности за нарушения пожарной безопасности на объекте. В начале инструктивного занятия начальник отдела Максим Баско рассказал об основных причинах чрезвычайных ситуаций, далее – перешли к практике.

Рассмотрели вопросы пожарной безопасности объектах и территориях.

Особое внимание было уделено строгому соблюдению законодательства в области пожарной безопасности, ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, основным мероприятиям по предупреждению правонарушений.

Дополненная реальность как всегда вызвала восторг у присутствующих, ведь «оживающие» предметы могут наглядно воплотить всю реальную картину возникающей чрезвычайной ситуации и показать все последствия.

Затем участники встречи отправились на улицу. Выслушав информацию об основном пожарном аварийно-спасательном оборудовании и экипировке спасателей, всем желающим предложили примерять боевую одежду и потушить условное загорание.









 
 
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Участниками очередного семинара, проведенного в центре безопасности, стали руководители учреждений района.
 
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