Продолжаем обучать

Участниками очередного семинара, проведенного в центре безопасности, стали руководители учреждений района.

Основная цель, которой хотят добиться спасатели – обучить граждан основным правилам пожарной безопасности, а также правильному пользованию первичными средствами пожаротушения.

Рассказать руководителям об ответственности за нарушения пожарной безопасности на объекте. В начале инструктивного занятия начальник отдела Максим Баско рассказал об основных причинах чрезвычайных ситуаций, далее – перешли к практике.

Рассмотрели вопросы пожарной безопасности объектах и территориях.

Особое внимание было уделено строгому соблюдению законодательства в области пожарной безопасности, ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, основным мероприятиям по предупреждению правонарушений.

Дополненная реальность как всегда вызвала восторг у присутствующих, ведь «оживающие» предметы могут наглядно воплотить всю реальную картину возникающей чрезвычайной ситуации и показать все последствия.

Затем участники встречи отправились на улицу. Выслушав информацию об основном пожарном аварийно-спасательном оборудовании и экипировке спасателей, всем желающим предложили примерять боевую одежду и потушить условное загорание.































