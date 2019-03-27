Хозяин своей земли

Крестьянско-фермерское хозяйство «Плавь» находится на территории Стодолищанского сельсовета. Влюбленно, с чувством ответственности относится к земле-кормилице хозяин — фермер из д. Канаши Виктор Быков. Он отправился в «плавание», как сам говорит, в далеком 1991 г., когда фермерство делало первые шаги. Трудности в осуществлении задуманного ощущались долго, но напористый и трудолюбивый Виктор не остановился на полпути. Своим делом — непростым, физически тяжелым, который почти не оставляет времени на полноценный отдых, — он живет уже 28 лет. А любимое высказывание Виктора Сергеевича — «Работать нужно для того, чтобы работать» — стало девизом его жизни.

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