Smart получит китайскую прописку: Geely приобрела половину акций убыточного отделения Daimler

Судьба всем известной марки Smart, ежегодно приносящей концерну Daimler многомиллионные убытки, решилась неожиданным образом — выпускающая микрокары фирма закрыта не будет, о чем сообщалось ранее, а станет наполовину китайской.





Сегодня немецкий автогигант и китайский холдинг Geely Automotive сделали совместное заявление о том, что контролировать бренд по выпуску городских машинок теперь будет новое совместное предприятие с равными долями — таким образом, китайцы становятся собственниками 50-процентного пакета акций Smart. Согласно условиям сделки, выпуск Smart будет перенесен в Китай, где производство ситикаров начнется в 2022 году. Причем речь идет исключительно об электромобилях — версии с ДВС из гаммы Smart исчезнут. Выпуск же нынешних моделей марки на заводах Daimler во французском Амбахе и Ново-Место в Словении продолжится — как минимум до 2022 года.

Оговаривается, что Mercedes в новом СП будет отвечать за внешность перспективных Smart, в то время как Geely доверят инжиниринг. Прочие условия сделки пока не разглашаются — ожидается, что все формальности с организацией нового СП будут выполнены сторонами до конца этого года.