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Дорожный налог по-новому и кредиты на БЕЛДЖИ: что изменится в Беларуси с 1 апреля
Госпошлину за участие авто в дорожном движении могут отметить с 1 апреля
Плата за участие транспортных средств в дорожном движении может прийти на смену госпошлине с 1 апреля.
Ожидается официальное подтверждение изменения действующих правил. На днях председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи
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