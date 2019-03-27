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Дорожный налог по-новому и кредиты на БЕЛДЖИ: что изменится в Беларуси с 1 апреля

28.03.2019 13:15 — Разное | Myfin  
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Дорожный налог по-новому и кредиты на БЕЛДЖИ: что изменится в Беларуси с 1 апреля
фото: pixabay.com

Госпошлину за участие авто в дорожном движении могут отметить с 1 апреля

Плата за участие транспортных средств в дорожном движении может прийти на смену госпошлине с 1 апреля.

Ожидается официальное подтверждение изменения действующих правил. На днях председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак во время пресс-конференции сообщил, что проект указа об изменении платежей за участие в дорожном движении сейчас находится на стадии подписания, поэтому документ вполне может заработать с 1 апреля.

 
 
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