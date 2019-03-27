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В Молодечно 17-летний парень угнал BMW, чтобы покатать девушку

28.03.2019 13:34 — Разное | Tut.by  
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В Молодечно инспекторы задержали несовершеннолетнего парня, который угнал автомобиль. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблиполкома.


Ночью на улице Великий Гостинец сотрудники ГАИ остановили BMW 520. Выяснилось, что за рулем находился 17-летний парень. Документов на автомобиль у него не было. Инспекторы установили, что несовершеннолетний подрабатывал на одной из станций техобслуживания в пригороде Молодечно. Воспользовавшись положением, он завладел ключами от принадлежащего клиенту СТО автомобиля и поехал с девушкой кататься по ночному городу.

Как отметили в инспекции по делам несовершеннолетних Молодечненского РОВД, в отношении подростка на протяжении прошлого года проводилась индивидуальная профилактическая работа в связи с совершением правонарушения по ст. 17.3 КоАП РБ. Однако он встал на путь исправления и больше не находился под надзором сотрудников ИДН.

Сейчас милиционеры усматривают в действиях молодого человека признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК Республики Беларусь (Угон транспортного средства).

 
 
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Как отметили в инспекции по делам несовершеннолетних Молодечненского РОВД, в отношении подростка на протяжении прошлого года проводилась индивидуальная...
 
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