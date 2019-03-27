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Легендарные американцы Papa Roach возвращаются в Минск. Можно получить скидку на билет. Как?

28.03.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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В последний день весны, 31 мая, в Prime Hall выступят рокеры Papa Roach. Только сегодня и завтра первые 100 билетов на фан-зону предлагают по специальной цене — 80 рублей.


Фото: paparoach.com

Группа Papa Roach уже более 25 лет творит невероятные вещи и зажигает сердца миллионов фанатов по всему миру. Начиная с самого первого альбом Infest, коллектив не изменяет себе и продолжает выпускать хиты. Треки Papa Roach часто попадают в лучшие рок-чарты мира.

В январе 2019 года Papa Roach выпустили свой 10 студийный альбом под названием Who Do You Trust?. Пластинка получила непривычное для группы звучание, но все равно покорила сердца как преданных фанатов, так и новых слушателей. А клип на одноименную песню Who Do You Trust? уже собрал более 2,5 миллионов просмотров на YouTube.

И вот после долгого концертного перерыва в Беларуси легендарные Papa Roach возвращаются в Минск. В конце мая группа презентует свой новый альбом, а также сыграет самые лучшие песни. Напомним: только сегодня и завтра первые 100 билетов на фан-зону продаются по специальной цене 80 рублей.

А для самых активных и преданных фанатов у нас есть еще одна новость: в кассе kvitki.by в ТЦ Галилео в продажу выходят фирменные билеты. Если планируете их покупать, стоит поторопиться — количество таких билетов ограничено.

Когда: 31 мая, 19.00.

Где: Prime Hall.

Сколько: от 90 до 100 рублей.

*28 и 29 марта первые 100 билетов на фан-зону по 80 рублей.

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***

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В последний день весны, 31 мая, в Prime Hall выступят рокеры Papa Roach. Только сегодня и завтра первые 100 билетов на фан-зону предлагают по специальной цене - 80 рублей.
 
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