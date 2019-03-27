Беларусь запросит у ЕФСР продление периода доступности 7-го транша финкредита, ожидает $200 млн в апреле

Министерство финансов Беларуси запросит у ЕФСР продление периода доступности средств финального, 7-го транша на $200 млн из кредита на $2 млрд, одобренного фондом в 2016 году, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" замглавы ведомства Андрей Белковец.

"Мы запросим (у ЕФСР - ИФ) продление периода доступности средств седьмого транша и будем ожидать проведения оценки (исполнения условий кредита - ИФ)", - сказал А. Белковец в кулуарах проходящей в четверг в Минске международной конференции по торговому финансированию, которая проводится при поддержке ЕБРР.

Он констатировал, что согласно условиям кредита, период доступности средств седьмого транша истекает 31 марта.

Замминистра сообщил, что "на этой неделе мы отправили в ЕФСР письмо, подтверждающее, что белорусская сторона выполнила все условия получения седьмого транша". "Поэтому мы будем ожидать поступления средств в апреле. В марте, скорее всего, они уже не поступят", д- обавил замминистра.

Резюмируя позицию белорусской стороны, А. Белковец подчеркнул, что "мы не отказываемся от получения этого транша, верим, что он поступит, так как все необходимые условия для его получения выполнены".

Как сообщалось, Беларусь получила 6 из 7 траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Сумма фактически предоставленных средств составляет $1,8 млрд. Шестой транш на $200 млн перечислен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.