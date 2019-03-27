Минск и Вашингтон могут вернуть послов через год-два - МИД Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси ожидает, что Минск и Вашингтон взаимно вернут послов через год-два, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

"Перспективы решения этого вопроса (возвращения послов - ИФ) оцениваю где-то в год-два. (...) Не очень-то быстро это будет. Но это не потому, что мы по чему-то не договорились, а потому, что, к сожалению, действительно большое время занимает. Это констатация факта", - сказал О.Кравченко журналистам в четверг в Минске.

Замминистра отметил, что "в принципиальном плане можно говорить о том, что эта договоренность (о возвращении послов - ИФ) уже фактически достигнута". "Но она не достигнута практически, она не достигнута в политическом смысле, когда об этом можно будет заявить, потому что всегда есть практические вопросы, которые должны решить обе стороны", - пояснил он.

Как сообщалось, в начале марта белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске.