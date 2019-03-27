ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск и Вашингтон могут вернуть послов через год-два - МИД Беларуси

28.03.2019 12:54 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Министерство иностранных дел Беларуси ожидает, что Минск и Вашингтон взаимно вернут послов через год-два, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

"Перспективы решения этого вопроса (возвращения послов - ИФ) оцениваю где-то в год-два. (...) Не очень-то быстро это будет. Но это не потому, что мы по чему-то не договорились, а потому, что, к сожалению, действительно большое время занимает. Это констатация факта", - сказал О.Кравченко журналистам в четверг в Минске.

Замминистра отметил, что "в принципиальном плане  можно говорить о том, что эта договоренность (о возвращении послов - ИФ) уже фактически достигнута". "Но она не достигнута практически, она не достигнута в политическом смысле, когда об этом можно будет заявить, потому что всегда есть практические вопросы,  которые должны решить обе стороны", - пояснил он.

Как сообщалось, в начале марта белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел Беларуси ожидает, что Минск и Вашингтон взаимно вернут послов через год-два, заявил заместитель министра иностранных дел Олег...
 
Новости дня
Новости разные
 
Одноклассники: цяпер і па-беларуску!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика