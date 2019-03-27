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Белорусский фотограф стал призёром международного конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards-2019

28.03.2019 12:40 — Разное | Интерфакс  
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Международное жюри конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards-2019 определило победителей. В этом году в шорт-лист попало рекордное число фотографий белорусских журналистов – это работы Артема Турлая, Рамиля Насибулина, Алексея Герасименко и Сергея Севко.

Призером конкурса стал фотокорреспондент газеты "Гомельская правда" Алексей Герасименко, наряду с главным редактором агентства "Пакш-Пресс" Петером Кишем (Венгрия), инженером-ядерщиком, сотрудником Индийской корпорации по атомной энергии (NPCIL) Викрамом Редди (Индия) и корреспондентом The Daily Star Мирзой Шакилом (Бангладеш).

Белорусский фотограф стал призёром международного конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards-2019
Белорусский фотограф стал призёром международного конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards-2019
Белорусский фотограф стал призёром международного конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards-2019
Белорусский фотограф стал призёром международного конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards-2019
На фотоконкурс, организованный АСЭ, было прислано более ста фотографий из Республики Беларусь, Бангладеш, Венгрии, Индии и Египта.

Фотографии оценивались в номинациях "Энергия будущего", "Люди", "Города", "Дикая природа". В конкурсе участвовали как одиночные фотографии, так и серии, а также фотографии, снятые на мобильные устройства.

Международный конкурс фотожурналистики ASE International Photo Awards проводится впервые. Его задачи - дать возможность широкой  аудитории познакомиться с  жизнью, культурным богатством, национальной самобытностью стран присутствия АСЭ, а также показать добрососедство людей, природы и атомных технологий.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 24
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Международное жюри конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards-2019 определило победителей. В этом году в шорт-лист попало рекордное число фотографий белорусских...
 
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