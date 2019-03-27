Белорусский фотограф стал призёром международного конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards-2019

Международное жюри конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards-2019 определило победителей. В этом году в шорт-лист попало рекордное число фотографий белорусских журналистов – это работы Артема Турлая, Рамиля Насибулина, Алексея Герасименко и Сергея Севко.

Призером конкурса стал фотокорреспондент газеты "Гомельская правда" Алексей Герасименко, наряду с главным редактором агентства "Пакш-Пресс" Петером Кишем (Венгрия), инженером-ядерщиком, сотрудником Индийской корпорации по атомной энергии (NPCIL) Викрамом Редди (Индия) и корреспондентом The Daily Star Мирзой Шакилом (Бангладеш).









На фотоконкурс, организованный АСЭ, было прислано более ста фотографий из Республики Беларусь, Бангладеш, Венгрии, Индии и Египта.

Фотографии оценивались в номинациях "Энергия будущего", "Люди", "Города", "Дикая природа". В конкурсе участвовали как одиночные фотографии, так и серии, а также фотографии, снятые на мобильные устройства.

Международный конкурс фотожурналистики ASE International Photo Awards проводится впервые. Его задачи - дать возможность широкой аудитории познакомиться с жизнью, культурным богатством, национальной самобытностью стран присутствия АСЭ, а также показать добрососедство людей, природы и атомных технологий.