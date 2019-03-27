Лукашенко согласовал назначение руководителей четырех районов Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей администраций четырех районов Минска - Заводского, Октябрьского, Партизанского и Фрунзенского, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

Так, руководить администрацией Заводского района столицы будет Сергей Масляк, который до настоящего времени работал председателем Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Главой администрации Октябрьского района станет Геннадий Люботынский, ранее работавший в должности директора коммунального унитарного дочернего предприятия "Управление капитального строительства Заводского района Минска".

Валерий Вороницкий согласован на должность главы администрации Партизанского района Минска. Сюда он перейдет из Ленинского района столицы, где был первым заместителем главы администрации.

Фрунзенский район возглавит Сергей Шкруднев, который ранее работал заместителем начальника главного управления по делам государственных органов - начальником управления регионального развития Аппарата Совета министров Беларуси.