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В Национальном музее начали продавать маски для сна с картинами беларуских художников
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В Национальном художественном музее появились сувениры беларуского дизайнера Леши Лимонова. Вместе с Shuba Gift Factory они выпустили коллекцию масок для сна – «Шэдэўры ніколі не спяць!» В качестве принтов использовали в том числе работы беларуских художников, точнее – фрагменты с глазами. Об этом
На масках можно увидеть детали следующих картин:
• Юдель Пэн, 1854-1937 годы. Марк Шагал, 1910 год. Полотно, масло.
Леша Лимонов говорит: «Очень хотелось реализовать проект и в «нашем» художественном музее. Мы предложили Национальному художественному музею создать коллекцию масок, и они эту идею поддержали. Вот так и началась совместная работа».
Маски в подарочной упаковке (тубус) обойдутся беларусам в 25 рублей, а в слим упаковке (пакет) – в 21 рубль. Кроме масок, в беларуском музее есть также открытки в золотых рамках.
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В Национальном художественном музее появились сувениры беларуского дизайнера Леши Лимонова. Вместе с Shuba Gift Factory они выпустили коллекцию масок для сна – «Шэдэўры...
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