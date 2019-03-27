В Национальном музее начали продавать маски для сна с картинами беларуских художников

В Национальном художественном музее появились сувениры беларуского дизайнера Леши Лимонова. Вместе с Shuba Gift Factory они выпустили коллекцию масок для сна – «Шэдэўры ніколі не спяць!» В качестве принтов использовали в том числе работы беларуских художников, точнее – фрагменты с глазами. Об этом пишет marketing.by.





На масках можно увидеть детали следующих картин:

• Юдель Пэн, 1854-1937 годы. Марк Шагал, 1910 год. Полотно, масло.

• Василий Пукирев, 1832-1890 годы. «Няроўны шлюб», 1875 год. Вариант картины 1862 года. Полотно, масло.

• Йохан Венцеслаус Петер, 1745-1829 годы. «Птушкі», 1790 год. Полотно, масло.

• Иван Хруцкий, 1810-1885 годы. «Партрэт невядомай з кветкамі і фруктамі», 1838 год. Полотно, масло.

• Илья Машков, 1881-1944 годы. «Жаночы партрэт», 1908 год. Полотно, масло.







Такой проект Лимонов впервые создал в Амстердаме. «Шэдэўры ніколі не спяць!» получил множество международных наград, а также стал обложкой книги Copy Culture для музея V&A в Лондоне. Маски продаются и в музеях Лувр Абу-Даби и Пикассо в Барселоне.





Леша Лимонов говорит: «Очень хотелось реализовать проект и в «нашем» художественном музее. Мы предложили Национальному художественному музею создать коллекцию масок, и они эту идею поддержали. Вот так и началась совместная работа».











Маски в подарочной упаковке (тубус) обойдутся беларусам в 25 рублей, а в слим упаковке (пакет) – в 21 рубль. Кроме масок, в беларуском музее есть также открытки в золотых рамках.