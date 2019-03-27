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В Национальном музее начали продавать маски для сна с картинами беларуских художников

28.03.2019 13:41 — Разное | KYKY  
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В Национальном художественном музее появились сувениры беларуского дизайнера Леши Лимонова. Вместе с Shuba Gift Factory они выпустили коллекцию масок для сна – «Шэдэўры ніколі не спяць!» В качестве принтов использовали в том числе работы беларуских художников, точнее – фрагменты с глазами. Об этом пишет marketing.by.

На масках можно увидеть детали следующих картин: 

•    Юдель Пэн, 1854-1937 годы. Марк Шагал, 1910 год. Полотно, масло.
•    Василий Пукирев, 1832-1890 годы. «Няроўны шлюб», 1875 год. Вариант картины 1862 года. Полотно, масло.
•    Йохан Венцеслаус Петер, 1745-1829 годы. «Птушкі», 1790 год. Полотно, масло.
•    Иван Хруцкий, 1810-1885 годы. «Партрэт невядомай з кветкамі і фруктамі», 1838 год. Полотно, масло.
•    Илья Машков, 1881-1944 годы. «Жаночы партрэт», 1908 год. Полотно, масло.



Такой проект Лимонов впервые создал в Амстердаме. «Шэдэўры ніколі не спяць!» получил множество международных наград, а также стал обложкой книги Copy Culture для музея V&A в Лондоне. Маски продаются и в музеях Лувр Абу-Даби и Пикассо в Барселоне.

Леша Лимонов говорит: «Очень хотелось реализовать проект и в «нашем» художественном музее. Мы предложили Национальному художественному музею создать коллекцию масок, и они эту идею поддержали. Вот так и началась совместная работа».




Маски в подарочной упаковке (тубус) обойдутся беларусам в 25 рублей, а в слим упаковке (пакет) – в 21 рубль. Кроме масок, в беларуском музее есть также открытки в золотых рамках.

 
 
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В Национальном художественном музее появились сувениры беларуского дизайнера Леши Лимонова. Вместе с Shuba Gift Factory они выпустили коллекцию масок для сна – «Шэдэўры...
 
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