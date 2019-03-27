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Президент назначил новых руководителей четырех районов Минска

28.03.2019 13:15 — Разное | Ежедневник  
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Президент назначил новых руководителей четырех районов МинскаМинска">

Главой Заводского района столицы назначен Сергей Масляк, Октябрьского района – Геннадий Люботынский, Партизанского района – Валерий Вороницкий, Фрунзенского района – Сергей Шкруднев.

Руководитель администрации Заводского района столицы Сергей Масляк до настоящего времени работал председателем Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Глава администрации Октябрьского района Минска Геннадий Люботынский раньше работал на должности директора коммунального унитарного дочернего предприятия "Управление капитального строительства Заводского района Минска".

Валерий Вороницкий согласован на должность главы администрации Партизанского района Минска. Сюда он перейдет из Ленинского района столицы, где был первым заместителем главы администрации.

 Глава Фрунзенского района столицы Сергей Шкруднев ранее работал заместителем начальника главного управления по делам государственных органов – начальником управления регионального развития Аппарата Совета Министров Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

 
Теги: Минск
 
 
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Главой Заводского района столицы назначен Сергей Масляк, Октябрьского района – Геннадий Люботынский, Партизанского района – Валерий Вороницкий, Фрунзенского...
 
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