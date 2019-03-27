Каникулы с пользой

25 марта учебная группа 103эм посетила галерею «З’ява» Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева, где учащиеся познакомились с экспозициями изобразительного, декоративно-прикладного искусства, фотографии и дизайна, которые отражают современные тенденции в области искусства и народного творчества.

А 26 марта учебные группы 109тп и 211тп посетили три выставки в центральной библиотеке: художественную выставку «Жизнь в искусстве. Сурен Мирзоян и сыновья», посвященную 100-летию со дня рождения известного борисовского художника и 100-летию Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева, выставку победителей районного конкурса художественных проектов «Сохраняя традиции, искать новое» и музейно-выставочную экспозицию «ПАРТНЁРЫ. ДРУЗЬЯ. ПОБРАТИМЫ», посвященную городам-побратимам города Борисова.