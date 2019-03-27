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Каникулы с пользой

28.03.2019 — Разное | Единство  
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25 марта учебная группа 103эм посетила галерею «З’ява» Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева, где учащиеся познакомились с экспозициями изобразительного, декоративно-прикладного искусства, фотографии и дизайна, которые отражают современные тенденции в области искусства и народного творчества.

А 26 марта учебные группы 109тп и 211тп посетили три выставки в центральной библиотеке: художественную выставку «Жизнь в искусстве. Сурен Мирзоян и сыновья», посвященную 100-летию со дня рождения известного борисовского художника и 100-летию Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева, выставку победителей районного конкурса художественных проектов «Сохраняя традиции, искать новое» и музейно-выставочную экспозицию «ПАРТНЁРЫ. ДРУЗЬЯ. ПОБРАТИМЫ», посвященную городам-побратимам города Борисова.

http://bgk-borisov.by/

 
 
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В целях организации досуговой занятости учащихся и обеспечения безопасности в период весенних каникул в Борисовском государственном колледже был разработан...
 
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